Oyuncak devi darboğazda, sadece 20 mağazası kaldı

Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocukluk anılarında yer eden Toys “R” Us, bir kez daha finansal krizle gündemde. Kanada operasyonları üzerinden yürüyen süreçte şirket, borç baskısı ve değişen piyasa koşulları nedeniyle yeniden yapılanmaya giderken mağaza kapatmaları hız kazandı.

120 milyon dolar tedarikçi borcu

Toys “R” Us Kanada, ABD’deki tasfiye sürecine benzer bir sistem olan alacaklı koruma sürecine başvurdu. Şirketin yaklaşık 120 milyon dolar tedarikçi borcu bulunurken, kira ve diğer yükümlülüklerle birlikte finansal baskı giderek arttı. Artan maliyetler ve düşen gelirler, yeniden yapılanmayı zorunlu hale getirdi.

Mağazalar kapanıyor, zincir küçülüyor

Şirket, maliyetleri düşürmek ve operasyonları yeniden şekillendirmek için zarar eden mağazalarını kapatma kararı aldı. Son iki yılda 50’den fazla mağaza kapanırken, bazı lokasyonlar için de kapanış süreci başlatıldı. Mahkeme, bazı mağazalarda tasfiye satışlarına izin verdi.

Rekabet ve e-ticaret baskısı

Toys “R” Us’ın yaşadığı kriz sadece borçlardan kaynaklanmıyor. Amazon gibi e-ticaret devleri ve Walmart gibi büyük perakendecilerle rekabet, geleneksel mağaza modelini zorluyor. Tüketicilerin online alışverişe yönelmesi de fiziksel mağazaların performansını ciddi şekilde düşürdü.

Ayakta kalabilecek mi?

Şirket hâlâ 20’den fazla mağazayla faaliyetini sürdürse de geleceği belirsizliğini koruyor. Yetkililer, zincirin tamamını veya kalan mağazalarını satmayı değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu süreç, Toys “R” Us için son değil; ancak markanın yeniden ayağa kalkabilmesi için radikal değişimler şart.