Oyuncak sektörüne dev destek! İthalatta kritik engeller kaldırıldı

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Ticaret Bakanlığı, yerli oyuncak üreticilerinin uzun zamandır beklediği düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle oyuncak üretiminde kullanılan aksam, yedek parça ve bazı ham maddelerin ithalatında hem kapsam azaltıldı hem de ilave gümrük vergisi düşürüldü.

Yeni düzenlemeye göre oyuncak üretiminde kullanılan aksamlar 'gözetim uygulaması' ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Ürün Güvenliği Denetimi kapsamından çıkarılırken, bu ürünlerde ilave gümrük vergisi de yüzde 15 seviyesine düşürüldü.

"Sektörün rekabet gücü önemli ölçüde artacak"

Oyuncak ve Spor Malzemeleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (OYSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Mıcık, yapılan değişiklikle üç temel alanda kolaylık sağlandığını belirterek, hem maliyetlerin azalacağını hem de sektörün rekabet gücünün önemli ölçüde artacağını belirtti.

Mıcık, sektörün yaklaşık 400 milyon dolar ithalat ve 60 milyon dolar ihracat hacmiyle, yıllık 350 milyon dolar civarında cari açık verdiğine dikkati çekti.

"Nihai ürün vergileri korunuyor"

Üreticilere sağlanan bu kolaylıklara rağmen, yerli üreticiyi korumak adına bitmiş (nihai) oyuncak ithalatındaki politikaların sürdüğüne dikkati çeken Mıcık, nihai oyuncak ithalatında uygulanan yüzde 25 İlave Gümrük Vergisi ile ilgili herhangi bir artış yapılmadığını, mevcut uygulamanın aynen devam ettiğini aktardı.

Mıcık, sektörün taleplerine Bakanlığın çözüm odaklı yaklaştığını dile getirerek, düzenlemenin bunun bir sonucu olduğunu, Türkiye'nin oyuncak sektöründe üretim ve ihracat odaklı yeni bir dönemin başlangıcı olacağını kaydetti.