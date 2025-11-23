Oyuncaklara yeni standart: Üretici bilgisi olmayan ürünler raflara giremeyecek

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumaya yönelik oyuncak denetimlerinde yeni bir döneme geçiyor.

Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ürün güvenliği denetimlerinde, ambalajında ya da ürün üzerinde imalatçı veya marka bilgisi bulunmayan çok sayıda oyuncak tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme ve uyarı yazısı göndererek yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.

Zorunlu bilgi şartı 2026'da başlayacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 1 Ocak 2026 itibarıyla yapılacak oyuncak denetimlerinde, ürünün üzerinde , mümkün değilse ambalajında veya ürünle birlikte sunulan belgelerde, üretici ve ithalatçının adı, ticari unvanı, marka bilgisi ve adresinin yer alması gerekecek. Bu kriterleri karşılamayan ürünlerin piyasaya girişine izin verilmeyecek.

“Güvenli ürün ile riskli ürün daha kolay ayırt edilecek”

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, düzenlemenin tüketici açısından önemli bir boşluğu kapattığını ifade ederek, “Üretici bilgisinin açık şekilde belirtilmesi, güvensiz ürünlerin piyasaya girişini ciddi şekilde azaltacaktır. İzlenebilirlik artacağı için bir sorun yaşandığında ürünün geri çağrılması da çok daha kolay olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, üretici ve ithalatçı bilgilerinin etikette yer almasının, ayıplı ürünlerde tazminat hakkı açısından da kritik olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar birçok şikâyette üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan ürünler nedeniyle tüketiciler iade, değişim ya da tazminat alamıyordu. Bu uygulama, tüketicinin muhatabını netleştiriyor. Ayrıca kayıt dışı ürünlerin azalması, piyasada düzenli ithalat yapan ve kaliteli üretim sağlayan firmalar için olumlu bir gelişme olacak.”