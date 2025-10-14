Oyuncaktan petrole zam yağmuru yaşanabilir: ABD-Çin ticaret savaşı denizlere sıçradı!
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, deniz taşımacılığı sektörüne de yayıldı. İki ülke bugünden itibaren karşılıklı olarak liman ücretleri uygulamaya başladı. Oyuncaklardan ham petrole kadar uzanan kargo hattı, yeni vergiler nedeniyle küresel ticarette yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı yeni bir cepheye taşındı. ABD ve Çin hükümetleri, karşılıklı liman ücretleri uygulayarak krizi deniz taşımacılığı sektörüne genişletti.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren uygulama kapsamında, ABD ve Çin limanlarına giren gemiler yeni vergi ve ücretlere tabi olacak. Bu adım, oyuncaklardan ham petrole kadar geniş bir yelpazede küresel tedarik zincirini etkileyebilir.
Pekin, ABD gemilerine özel liman vergisi getirdi
Çin devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan karara göre, Pekin yönetimi ABD’ye ait, ABD tarafından işletilen, ABD yapımı veya ABD bayraklı gemiler için özel liman ücretleri uygulamaya başladı.
Ancak Çin hükümeti, ülkede inşa edilen veya bakım-onarım amacıyla gelen gemilerin bu vergilerden muaf tutulacağını açıkladı.
Washington da misilleme yaptı
ABD yönetimi ise yılın başlarında Çin’e ait, Çin yapımı veya Çin bayraklı kargo gemilerine benzer bir liman vergisi uygulayacağını duyurmuştu.
Çin’in karşı adım atmasının ardından Washington da kendi liman ücretlerini resmen yürürlüğe koydu.
ABD’nin bu hamlesinin temel amacı, Çin’in küresel denizcilik sektöründeki hakimiyetini azaltmak ve yerli gemi üretimini teşvik etmek olarak açıklandı.