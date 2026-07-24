Oyuncu Taner Rumeli'den gençlere yatırım uyarısı: Keşke annemi dinleseydim

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Oyuncu Taner Rumeli, Dünya Gazetesi TV'de Hande Eğilmez Eniş'in konuğu oldu. Finansal geçmişine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Rumeli, para yönetimi konusunda uzun yıllar boyunca hata belirterek, gençlere yatırım konusunda erken hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Bütçe yönetiminde başarılı olmadığını dile getiren Rumeli, "Ben bugün buraya 'Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın' diye geldim. Hayatım hatalar yaparak bunları öğrenmekle geçti" ifadelerini kullandı.

Yatırıma geç başladığını anlatan Rumeli, kazandığı ilk paraları biriktirmek yerine arkadaşlarıyla harcadığını belirterek, "Aslında yatırımımı insana yaptım ama ekonomik yatırım yapmak meselesinde çok geç kaldım" dedi.

"20 yıl beklerim diye düşündüm"

Ailesinin yıllar önce yaptığı yatırım tavsiyelerini dinlemediğini söyleyen Rumeli, bunun bugün en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Rumeli, "Annemi keşke zamanında dinleseydim. Arsalar alırdım. '20 yıl bekleyeceğim mi?' diye düşünüyordum. Ama şimdi o bekleseydim karşılığını alacağım yaştayım." diye konuştu.

Uzun vadeli yatırımın önemine de değinen oyuncu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) örnek göstererek, "Bir BES'e girerken '10 yıl mı bekleyeceğim, 20 yıl mı bekleyeceğim?' diye düşünüyorsun. Bir bakıyorsun o 10-20 yıl geçmiş" ifadelerini kullandı.

"Tek bir yatırım doğru değil"

Yatırım konusunda artık profesyonellerden destek aldığını söyleyen Rumeli, tek bir yatırım aracına yönelmenin doğru olmadığını belirterek, "Tek bir noktaya yatırım yapmak diye bir şey yok galiba. Ben bu işlerden anlamıyorum ama anlayan insanlar var. Şimdi profesyonellerle çalışıyorum." dedi.

"Annem hep 'altın al' derdi"

Altın yatırımına da değinen Rumeli, annesinin tavsiyelerini artık daha iyi anladığını belirterek, "En önemli danışmanım yine hâlâ annem. Anneler hep 'Altın al, çeyrek yap, gram altın al' derdi" ifadelerini kullandı.

Röportajın sonunda gençlere seslenen Rumeli, yatırım kararlarının ertelenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Gençlik çok hızlı geçiyor. Ne kadar erken yatırım yapmaya başlarsanız o kadar iyi. Ben geç yapmanın bedelini ödüyorum" dedi.