ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Ay: Sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşüm maliyetini sermaye üstlenmeli

Mehmet KAYA

ANKARA - ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay, sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşümün bir maliyet gerektirdiğini ve bu maliyetin sermaye kesimince üstlenilmesi gerektiğini söyledi. Basın mensuplarıyla 24 Temmuz Basın bayramı öncesi bir araya gelen Rafi Ay, dönüşüm sürecinin toplumun bütün kesimlerce sosyal diyalog içinde yönetilmesi gerektiğini ancak sendikal örgütlenmenin sınırlı kaldığını, baskılandığını belirterek böyle bir süreçte başarıya ulaşılamayacağını kaydetti. Rafi Ay, sendikal örgütlenmenin önünün açılması için yetki prosedürlerinin değişmesi gerektiğini, yetki tespiti yapıldığı anda toplu sözleşme sürecinin başlaması gerektiğini vurguladı. Rafi Ay, enflasyonun en fazla sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini hatırlatarak, enflasyonla mücadeleye evet dediklerini ancak maliyetinin çalışan kesimlere yüklenilmesine de izin vermeyeceklerini kaydetti.

Rafi Ay, istikrarlı bir ekonomi ve küresel olarak değişen şartlar, sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşümün devam ettiği ortamda tarihi bir kırılmanın yaşandığına işaret etti. Bu sürecin yönetilmesi ve dönüşümün gerçekleşmesinin anahtarının sosyal diyalog olduğunu ancak bu imkanı sağlayacak şekilde emek kesiminin örgütlenmesinde eksiklik olduğunu kaydeden Rafi Ay, “Bugün yaşadığımız sorunların önemli bir kısmı emek hareketinin baskılanmasından, örgütlü toplu pazarlık sisteminin yani sendikalı çalışma hayatının olmamasından kaynaklanmaktadır. Bizce tarihin bu dönemecinde, tarihi önemde gördüğümüz bir konuyu vurgulamak istiyorum: Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşmak için atılacak ilk adım örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Düşük ücretlerle sorunları çözmek, emekçinin hakkından keserek firmaları ayakta tutmak, ekonomiyi sağlamlaştırmak mümkün değildir.” dedi.

Yeşil dönüşüm, sayısallaşma vb. süreçlerin bir maliyet doğuracağını ve bu maliyetin sermaye kesimince üstlenilmesi gerektiğini kaydeden Rafi Ay, haftalık çalışma süresinde Türkiye’nin dünyanın en fazla çalışan birkaç ülkesinden biri olduğunu hatırlattı.

Emek kesiminin ücretlerinin baskılanarak, daha fazla çalıştırılarak bir yere gidilemeyeceğini belirten Ay, “Artık sermaye kesimi, işveren kesimi karlılık değil, işi, işçiyi, ekonomiyi, ülkeyi korumanın gerekli olduğunu anlamalı bu dönüşüm sürecinin yükünü üstlenmelidir. Yeterli sermaye birikimi yok, karlılık düşük.. Hayır, bu ülkenin yeterli sermayesi de var, yeterli birikimi de var. Yeni dönemin tek sloganı vardır: Kimseyi arkada bırakamazsınız! Bir kişiyi gözden çıkardığınızda siz de ayakta kalamazsınız. Bu süreci yönetmek için de işçi, işveren ve siyasetin-hükümetin ortak çalışması özetle yüz yıllık çözüm olan sosyal diyalog gereklidir” diye konuştu.

Yetki prosedürü değiştirilmeli, cezalar artırılmalı

Örgütlenmenin önündeki en önemli engellerden birinin, işverenlerin anayasal bir hak olan örgütlenmeyi engelleme halinde verilen cezaların az olması olduğunu belirten Rafi Ay, örgütlenme konusunda teknik bir düzenleme de önerdi. Rafi Ay, yetki prosedürünün kolaylaştırılmasını isteyerek, bir işyerinde sendika üyelikleriyle yetkinin oluştuğu anda sendikal hak kullanımı ve toplu sözleşmenin başlamasının sağlanmasını, işverenin yargı yoluna gitmesinin bunu engellememesi gerektiğini kaydetti. Rafi Ay, “Bütün kayıtlar devletimizin elinde, bilgisayar ortamında bulunmaktadır. Bir işyerinde yetkinin olup olmadığını görmek için özel çalışmaya gerek yoktur. Yetki sonrasında da konuyu yargıya taşımakta ve geçen bu süreçte işçi üzerinde baskı kurmaktadır” dedi.

Karabük’te ÖZ İPLİK-İŞ sendikası üyesi saldırıya uğradı

ÖZ İPLİK-İŞ sendikası genel başkanı Rafi Ay, Karabük’te örgütlü oldukları bir işyerinde rakip sendikanın ÖZ İPLİK-İŞ’in örgütlülüğünü sona erdirmek için girişimde bulunduğunu belirterek, “Burada amaç fabrikada örgütlülüğü sonlandırmak. Çünkü işkolunda en fazla üyeye sahip olma aşamasındayız, böyle bir hedefimiz var” diye konuştu. Rafi Ay, rakip sendikanın bu nedenle işçiler üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek, bir üyelerinin darp ve ölümle tehdit edildiğini, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Rafi Ay, bütün sendikalara örgütlenme konusunda dayanışma çağrısı yaptıklarını da açıkladı.