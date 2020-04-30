ÖZ İPLİK-İŞ’ten sağlıklı işyerlerine sipariş verin çağrısı

30 Nisan 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Tekstil, hazır giyim ve halı sektöründe örgütlü işçi sendikası ÖZ İPLİK-İŞ işverenler ile işyerlerinde istihdamın korunmasının gözetilmesi, sağlık önlemlerinin oluşturulması ve birlikte denetlenmesine yönelik bir protokol üzerinde anlaşma sağladı. Sendika, üyesi olduğu Avrupa ölçeğindeki üst örgütlere, bu protokolü imzalayan işyerlerinin sağlık koşullarını gözettiğine dair bildirimde bulunabilecek. Böylece sipariş almalarına da dolaylı yoldan destek almaya çalışacak. Bu arada ÖZ İPLİK-İŞ bazı uluslar arası markaların tutumlarına yönelik Avrupada etik iş yaşamını düzenlemeye yönelik çalışma yürüten Etik Ticaret Girişimine (ETI) bir mektup gönderdi.

ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay yaptığı açıklamada, ÖZ İPLİK-İŞ Genel Başkanı Rafi Ay, örgütlü oldukları işletmelerle uzlaşma sağladıkları protokolde, işçilerin sağlığının korunması, alınan sağlık önlemlerinin sendikanın ve işverenin birlikte denetlemesi, istihdamın korunmasının gözetilmesi şartlarının bulunduğunu vurgulayarak, bu protokol ve eklerindeki rehberlerde belirtilen şartlar altında üretim yapacak firmalara yurt dışından sipariş verilebilmesi için kendilerinin de girişimde bulunacağını vurguladı.

"İşçi sağlığı kırmızı çizgimiz, sağlık önlemi olmadan üretim başlamamalı"

Protokol ve uluslar arası girişimlerine yönelik bilgi veren Rafi Ay, “Ülkemiz Haziran ayı itibariyle normalleşme sürecini başlatacak. Biz şimdiden işçimizin sağlığını, haklarını korumak için adım attık. Kırmızı çizgimiz emekçiler, üyelerimizdir. Üyelerimizin sağlığını ve işini korumak şartıyla; ihracat ve üretimde Türkiye’nin rekabet gücünü korumaya varız. Avrupa ülkeleri, diğer ülkeler yavaş yavaş sosyal hayatı, iş hayatını açmaya hazırlanıyor. Elbette ülkemize siparişlerin yeniden verilmesini önemsiyoruz. Bu süreç başladığında da sağlıklı koşullarda çalışmak istiyoruz. Kış sezonu siparişlerini yakalamak için hala şans var. Tekstil ve hazır giyim sektöründe ilk kez sadece iç pazara üretim yapanlar değil, ihracatçılar da ağır darbe aldı. İstihdam koruma önlemlerinin zamanı bitiyor. İşçilerimizin sağlığını koruyarak, üyelerimiz, işimiz ve ülkemiz için inisiyatif aldık. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Uluslararası bir girişim başlatarak, Türkiye’ye siparişlerin verilmesi halinde emekçiler olarak bizler, üretime katkı vermeye hazır olduğumuzu beyan edeceğiz.” dedi.

Açıklamada, ÖZ İPLİK İŞ’in protokol imzalayan işyerlerindeki sağlık önlemlerinin işçi ve işveren sendikasınca birlikte denetleneceğini hatırlatarak, Avrupa’da örgütlü işçi sendikalarının üst örgütünün de desteğiyle, Türkiye’de üretim yaptıran markalara mektup göndererek işçi kanadının üretime başlamaya hazır olduğunu, Türkiye’ye sipariş vermelerinde herhangi bir sakınca olmadığını bildireceği kaydedildi.