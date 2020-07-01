Özaltın, Salınbaş Projesi ve Zenit Madencilik ortaklığının yüzde 53’ünü satın alacak

01 Temmuz 2020

Salınbaş Projesi ve Zenit Madencilik ortaklığının Proccea Construction ile birlikte 50:50 sahibi olan Ariana Resources, Özaltın Holding’e bağlı olan Özaltin İnşaat’ın söz konusu ortaklığın yüzde 53 hissesini satın almak için işlemlere başladığını duyurdu.

Ariana Resources’dan yapılan açıklamada, “Bu satın alma şirketin değerini önemli derecede artırırken, Salınbaş Projesi’nin gelişiminde önemli bir döneme girilirken, projenin teslim edilebilirliği konusundaki riskleri azaltacak” denildi.

Ariana Resources, kasım ayında duyurduğu Türkiye’deki varlıklarını kısmen elden çıkarma kararı sonrasında, Proccea ile birlikte sahibi olduğu Zenit’in yüzde 53 hissesini ve Salınbaş Projesi’nin yüzde 17 hissesini Özaltın’a satacak. Buna ek olarak Özaltın, Salınbaş Projesi’nden 8 milyon dolarlık daha hisse satın alarak, projenin yüzde 53 hissesini almayı taahhüt etti.

Ariana Genel Müdürü Dr. Kerim Şener, “Aramıza katılacak olan ortağımız Özaltın Holding’in teklif ettiğimiz satın alma için belirleyici anlaşmayı tamamlama taahhüdünü tamamladığımız için mutluyuz. Şimdi, Ariana, Proccea ve Özaltın olarak önümüzde, bakanlık onayı almak gibi, gerekli adımları atmak var. Ariana en yakın zamanda hissedarları ile bir toplantı yaparak satış için gerekli onayları alacağız” dedi.