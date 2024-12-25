Ozan Bingöl'den çarpıcı tablo... Harcama kalemlerindeki artış asgari ücretin katbekat üzerinde!

2025 yılı asgari ücret zammı hakkında tartışmalar sürerken enflasyona yönelik veriler üzerinden tepkiler sürüyor. TÜİK'in yüzde 47 olarak açıkladığı genel enflasyon artışı ve birçok temel harcama kaleminde yaşanan ciddi fiyat artışları, açıklanan zammın yetersiz olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün TÜİK verilerine dayanarak hazırladığı tablo, vatandaşın günlük harcamalarının 2024 yılında ne kadar arttığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Tabloya göre, Kasım 2023 ile Kasım 2024 arasındaki dönemde taze sebzelerde yüzde 125,78, doğalgaz abonelik ücretlerinde yüzde 124,65, gerçek kirada yüzde 109 ve üniversite eğitiminde yüzde 108,03 oranında artış yaşandı. Çocuk bakım hizmetleri yüzde 90'ı, eğitim ve gıda gibi temel harcamalardaki artışlar ise yüzde 80'i aştı.

Evet, asgari ücretiyi enflasyona ezdirmezdiniz!!! pic.twitter.com/8gRyqtGKDT — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) December 25, 2024

Özellikle enerji ve gıda kalemlerinde yaşanan yüksek artışlar, 2025 yılında vatandaşların bütçesini zorlayacak gibi gözüküyor. Bingöl'ün paylaştığı tabloda ayrıca erkek ve kadın kuaförlük hizmetlerinde sırasıyla yüzde 73,80 ve yüzde 67,33 oranındaki zamlar ile dramatik yükselişini gözler önüne serdi.

TÜİK’in açıkladığı yüzde 47 oranındaki genel TÜFE artışı dahi birçok harcama kaleminde yaşanan artışların altında kalırken, kamuoyunda daha etkili çözümler üretilmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılmaya devam ediyor. Tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamada bile zorlandığını belirten ekonomistler, açıklanan asgari ücretin bu artışların çok gerisinde kaldığını vurguluyor.