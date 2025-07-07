Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te OSTİM’e tahsis edilen 100 hektarlık alanda inşası devam eden Özbek-Türk OSB’sindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Elektrik ve doğal gaz bağlanmasını bekliyoruz, bu yapıldığında fabrika açılabilecek” dedi.
OSTİM ekosisteminin sanayi, üniversite, AR-GE, teknopark, kümelenme ve ihracat odaklı bir yaklaşımı benimsediğine işaret eden Aydın, ilgi gösteren ülkelerde de bu ekosistemi yaymayı görev saydıklarını aktardı. Aydın, Türk-İslam dünyasından Afrika’ya kadar tüm coğrafyalara bu modeli taşımaya çalıştıklarını, Özbekistan’da kurulacak OSB’nin de bunun en somut örneği olduğunu söyledi.
Özbekistan’ın, OSB kurmak üzere 100 hektarlık alanı OSTİM’e tahsis ettiğini anımsatan Aydın, “Özbekistan’da yönetimini üstleneceğimiz bölgede yatırım yapmak için altyapılar tamamlanıyor, elektrik ve doğal gaz bağlanmasını bekliyoruz, bu yapıldığında fabrika açılabilecek. Biz de elektrik ve doğal gazı yeni gelen firmalara vereceğiz ve üretim başlamış olacak. İlk aşamada belli standartlara sahip teknoloji tabanlı girişimlerin burada faaliyet göstereceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.
Aydın, Özbekistan’ın tarım, madencilik, enerji, tekstil gibi alanlarda Türk firmalarına önemli yatırım fırsatları sunduğuna işaret ederek “Bu firmalara hazır bir ortam oluşturmak, onların işlerini kolaylaştıracaktır. Bizim firmalarımızın öncelikle ülkemizde üretim yapması kıymetli ama oradaki fırsatları da takip etmek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.