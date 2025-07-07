Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor

OSTİM ekosisteminin sa­nayi, üniversite, AR-GE, tek­nopark, kümelenme ve ihracat odaklı bir yaklaşımı benimsedi­ğine işaret eden Aydın, ilgi gös­teren ülkelerde de bu ekosiste­mi yaymayı görev saydıklarını aktardı. Aydın, Türk-İslam dün­yasından Afrika’ya kadar tüm coğrafyalara bu modeli taşıma­ya çalıştıklarını, Özbekistan’da kurulacak OSB’nin de bunun en somut örneği olduğunu söyledi.

Özbekistan’ın, OSB kurmak üzere 100 hektarlık alanı OS­TİM’e tahsis ettiğini anımsatan Aydın, “Özbekistan’da yöneti­mini üstleneceğimiz bölgede yatırım yapmak için altyapılar tamamlanıyor, elektrik ve doğal gaz bağlanmasını bekliyoruz, bu yapıldığında fabrika açılabile­cek. Biz de elektrik ve doğal gazı yeni gelen firmalara vereceğiz ve üretim başlamış olacak. İlk aşamada belli standartlara sa­hip teknoloji tabanlı girişimle­rin burada faaliyet göstereceği­ni düşünüyoruz.” diye konuştu.

Aydın, Özbekistan’ın ta­rım, madencilik, enerji, teks­til gibi alanlarda Türk firma­larına önemli yatırım fırsat­ları sunduğuna işaret ederek “Bu firmalara hazır bir ortam oluşturmak, onların işlerini kolaylaştıracaktır. Bizim fir­malarımızın öncelikle ülke­mizde üretim yapması kıymetli ama oradaki fırsatları da takip etmek gerekiyor” değerlendir­mesinde bulundu.