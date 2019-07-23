Özbekistan'da 225 Türk sermayeli şirket kuruldu

23 Temmuz 2019

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, Özbekistan'da bu yılın ilk yarısında 225 Türk sermayeli şirketin kurulduğunu belirterek, "Türk iş adamları Özbekistan'da daha aktif olmalı, iş ortamındaki imkanlardan faydalanmalı. Özbekistan'da yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda Türk iş adamlarını destekleyeceğiz." dedi.

Türkiye-Özbekistan İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev, DEİK Başkanı Nail Olpak, Özbekistan-Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ile Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı'nın katılımıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Ganiyev, burada yaptığı konuşmada, Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) 5. Toplantısı'nın iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Son yıllarda ilerleme kaydeden Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi noktasında ortak çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çeken Ganiyev, iki ülke cumhurbaşkanlarınca gerçekleştirilen ziyaretlerin ilişkilere ivme kazandırdığını aktardı.

Ganiyev, ikili ticaret hacminin kısa sürede hızla geliştiğine işaret ederek, "Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizin halklarımızın menfaati yolunda güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. 2018'de ticaret hacmimiz yüzde 40 artışla 2,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tatmin edici değil, potansiyelimiz çok daha yüksek. Bu rakamı 5 milyar dolara ulaştırmak konusunda acil tedbirler alınması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ilk yarısında 225 Türk sermayeli şirketin Özbekistan'da kurulduğu bilgisini veren Ganiyev, "Türk iş adamları Özbekistan'da daha aktif olmalı, iş ortamındaki imkanlardan faydalanmalı. Özbekistan'da yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda Türk iş adamlarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türk-Özbek iş birliğinin marka olmasını istiyoruz"

Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Ekmekçibaşı da iki ülke arasında sanayi başta olmak üzere inşaat, tekstil gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapıldığına dikkati çekerek, "Farklı sektörlerdeki gücümüzü keşfederek, özellikle Avrasya coğrafyasına Türk-Özbek kardeşliğini taşımak istiyoruz. Bu coğrafyada Türk-Özbek iş birliğinin marka olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Özbekistan-Türkiye İş Konseyi ve Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İkramov da Türkiye ile Özbekistan'ın ortak medeniyeti, tarihi, dili ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, 2019'un iki ülke arasındaki ticaret açısından verimli geçtiğini ve Özbekistan'da Türk sermayeli işletmelerinin sayısının giderek arttığını kaydetti.

Forum kapsamında iki ülke ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik paneller ve ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

"Özbekistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak Özbekistan'la ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl 2 milyar doları yakalayacağımız görünüyor ama yeterli değil. Bu rakamı 5 milyar dolara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

Olpak, ,Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak iş birliklerinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkiyi siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma alanları başta olmak üzere 100'ün üzerinde anlaşma ve protokolden oluşan geniş bir zeminde sürdürdüklerine işaret eden Olpak, "İş dünyası olarak asıl hedefimiz ticaret hacmimizi artırmak. Bu yıl 2 milyar doları yakalayacağımız görünüyor ama bu yeterli değil. Bu rakamı 5 milyar dolara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk inşaat firmalarının Özbekistan'da yapılacak işler konusunda öncelik sırasına alınması iş dünyası adına sevindirici olacaktır." ifadesini kullanan Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tüm dünyada prestij kazanan tecrübesinin Özbekistan'a aktarılması, turizm, tarım, tekstil, enerji ve madencilik alanlarında ortak projelerin gerçekleştirilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır. Türk Eximbank'ın Özbekistan'daki uluslararası krediler kapsamındaki faaliyetlerine hız kazandırılmalıdır. Son aşamasına gelen kredi anlaşmalarının tamamlanması ve devlet garantisi altında imzalanan 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasının hayata geçirilmesi, her iki ülkenin iş dünyası açısından sevindirici olacaktır."

İki ülke arasında ticareti artırmak ve Türk firmalarını Özbekistan'da yatırıma teşvik etmek amacıyla çalışmaların hızla sürdürüldüğüne dikkati çeken Olpak, Özbekistan'ın Avrasya'da en çok Türk yatırımı olan ülkelerden biri konumuna geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA