Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ekonomik açıdan zor günler geçiriyor.

Sabah’ın haberine göre; Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz’in kullandığı banka kredilerine kefil oldu. Ağabey Deniz’in borçlarını ödememesi nedeniyle ünlü şarkıcının tüm mal varlığı ve gelirlerine haciz konuldu.

Bankaların borçlunun ipotekli mal varlığına yönelmek yerine, kefile gitmesi üzerine Özcan Deniz’in tüm hesaplarına ve gelirlerine haciz işlemi başlatıldı.

Özcan Deniz’in kredi kartlarını bile kullanamadığı ve bazı projeleri iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

'Geleceğimi çalmasına izin vermeyeceğim'

Özcan Deniz’in avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.

Özcan Deniz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu, Ercan Deniz'in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim" dedi.