Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı
Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.