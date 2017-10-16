Özdebir: Bakanlık bize denetleme yetkisi verebilir

16 Ekim 2017

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nihat Özdebir, "Bakanlığımız sanayi ürünlerinin daha iyi denetlenebilmesi için bizlere de yetki verebilir." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası'nın açılış toplantısı, Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Özdebir, açılış konuşmasında, sanayi ürünleri denetiminin daha etkin yapılabilmesi için sanayi odalarına da numune alma yetkisi verilmesini istedi. Özdebir şunları kaydetti:

"Son yıllarda yapılan denetimlerde, asansörler yüzde 30, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yüzde 15, makinalar yüzde 14, gaz yakan cihazlar yüzde 10, elektrikli ekipmanlar yüzde 12 civarında standartlara uygun bulunmamıştır. Bakanlığımız, düzenlenmiş ve düzenlenmemiş alanlarda, sanayi ürünlerinin denetiminde, haksız rekabetin önlenmesi, merdiven altı kalitesiz üretimin yaygınlaşmaması, Uzak Doğu'dan gelen güvensiz ürünlerin daha iyi denetlenebilmesi için bizlere de yetki verebilir."

Kaynak: AA