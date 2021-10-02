Özdebir: Parasal sıkılaşma politikaları amacını realize edemedi

Hüseyin GÖKÇE

ANTALYA-Ankara Sanayi Odası(ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında 2002-2026 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bunun Türkiye’ye olası etkileri tartışıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili toplantının açılışında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, ASO olarak sanayi alanında yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek üyelerine sundukları hizmetleri geliştirdiklerini söyledi.

“Engel gibi görünen sınırda karbon düzenlemesine yeni fırsat olarak da bakılabilir”

Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik girişimlerde bulundukları bilgisini veren Özdebir, Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda geç kalmadan harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Mutabakatın sadece bir çevre stratejisi olmadığının altını çizen Nurettin Özdebir, “Sınırda karbon uygulamaları sanayinin önünde bir engel gibi gözükse de, sürece hızlı bir adaptasyonla yeni fırsatlar olarak bakmak da mümkündür.” dedi.

Son dönemde ivme kazanan ihracatta, sürdürülebilirliğin devamı açısından, bu mutabakata uyum sürecinin, çok kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Özdebir, uyumun aynı zamanda yaşam kalitesini de artıracağını anlattı.

Konuşmasında makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Nurettin Özdebir, dünyanın pandemi ile içine girdiği bol para döneminin sonunun yaklaştığını söyledi.

Mart ayından bu yana risk algısı ve belirsizliklerin halen yüksek seviyede olduğunu dile getiren Özdebir, bunun da politika yapıcıların uygun ekonomi politikasını formüle etmesini zorlaştırdığını bildirdi.

Son dönemde uygulanan parasal sıkılaşma politikalarının amacını realize edemediğini vurgulayan Özdebir, ekonominin aynı anda hem yüksek faizin hem de yüksek kurun kıskacında kaldığını anlattı.

Özdebir, yüksek enflasyonun belirsizliği artırıp, üretimde aksamalara yol açarken, uluslararası piyasada rekabet gücünü da zayıflattığını bildirdi.

“Sanayi, ithalata bağımlı olmayan üretimle sağlıklı yapıya kavuşur”

Sanayi politikasının; üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan üretim modeli ile sağlıklı bir yapıya kavuşacağını söyleyen Özdebir,

“Geçmiş yıllarda ülke olarak tercihimiz, yabancı sermaye ile finanse edilen ithalata bağımlı bir sanayileşme politikasıydı. Bu nedenle, etkin yapısal dönüşüm politikalarının devreye girmesi gerektiğine inanıyorum. Yapısal dönüşüm, üretimi harekete geçirecek yapısal tedbirlerdir” dedi.

Dışa bağımlılığın azaltılması için sermaye malı üretimine katkı sağlayacak teşvik sisteminin devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Nurettin Özdebir, buradaki üretim artışıyla sağlanacak refahın, Türkiye’yi hak ettiği kalkınma seviyesine ulaştıracağını anlattı.

Özdebir, “Ülke ekonomisinin, mevcut olumsuz konjonktürü geride bırakıp, tekrar yüksek büyüme patikasına girebilmesi için; verimlilik, rekabet gücü ve ihracat artışına yönelik ekonomi politikaları revize edilerek, üreten katma değer yaratan bir ekonomi yapısına dönüşmesi gerekmektedir. 2022 sonrası güçlü bir büyüme ve dengelenmenin sağlanmasında, yapısal reformların uygulanabilirliği, uzun vadeli istikrar açısından oldukça önem arz edecektir” ifadelerini kullandı.

Ülkede işsizlik önemli gündem maddesiyken, sanayicilerin nitelikli işgücü bulamadığının altını çizen Özdebir, ASO’nun işgücünün niteliğinin yükseltilmesi için yapılması gereken çalışmalardan bahsetti.

“ASO 2’nci OSB Başkanı Ardıç 175 ülke liderine yeşil dönüşüm anlatacak”

ASO 2’nci OSB olarak ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ettiklerini belirten ASO 2’nci OSB Başkanı Seyit Ardıç, küresel gündemin merkezinde yeşil dönüşümün bulunduğunu bildirdi.

Haziran ayında bölgede Sanayinin Yeşil Rotası adlı bir kampanya başlattıklarını hatırlatan Ardıç, ilk toplantıyı Haziran ayında yaptıklarını ardından da Yeşil Birim oluşturarak, burada personeli gaz salınımı, karbon ve ayak izi hesaplamalarıyla ilgili temel eğitiminin tamamlandığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla OSB’nin kurumsal karbon ayakizi hesaplamalarına başladıklarını ifade eden Ardıç, “Bölgemizde doğal kaynak kullanımının azaltılması için, atıksuyun geri kazanılması, atıklardan biyogaz eldesi ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulumuna yönelik teknik fizibilite çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

ASO 2’nci OSB’nin Ankara’da Sıfır Atık Temel Belgesi alan ilk OSB oldukları bilgisini de veren Seyit Ardıç, toplanan atık elektrikli eşyalardan elde edilen geliri eğitim faaliyetlerinde kullanacaklarını ifade etti.

Öte yandan bu yıl Kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek iklim değişikliği panelinde, ASO 2’nci OSB Başkanı Seyit Ardıç, 175 ülkenin lider ve bürokratına, OSB’de yapılan yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Altuğ: Türkiye fosil yakıtlardan çıktıkça kazanacak

İklim Değişikliği Politikaları Araştırma Derneği adına bir konuşma yapan Tekin Altuğ, enerjide yüksek oranlı dışa bağımlı olan Türkiye’nin, fosil yakıtlardan çıktıkça iklim değişikliği yönünden kazançlı olacağını belirtti.

Avrupa’nın üretimde karbonsuz teknoloji istediğini bildiren Altuğ, Paris İklim Anlaşması’nın ülkemizde yürürlüğe girmesiyle karbondioksit salınımıyla ilgili taahhütler verileceğini söyledi. İhracata konu mallara ilişkin üretim kaynaklı karbondioksit hesaplaması yapılacağı bilgisini veren Altuğ, işletme bazında karbon emisyonu hesaplanacağına değindi.

Avrupa’nın üretimde çevreye duyarlı teknolojileri kullananları destekleyecek bir mekanizma kuracağını söyleyen Tekin Altuğ, bundan sonra karbon nötr kavramının daha çok duyulmaya başlanacağını ifade etti.

Bozkırlıoğlu: İklim değişikliği yerine iklim krizi konuşuluyor

ESG Partner Danışmanlık A.Ş adına bir sunum yapan Özge Kepenek Bozkırlıoğlu, artık iklim değişikliği yerine iklim krizinin konuşulmaya başlandığını bildirdi.

Avrupa’nın üretimde emisyonu azaltmayan üretim bölgelerinden yapılan ithalata karşı çıktığını söyleyen Kepenek, artık kalkınma modellerinin de değiştiğini aktarırken, 2050 yılından itibaren AB’nin karbon nötr hale geleceğini vurguladı.

Toplantıya KOSGEB adına katılan KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı Dr. Mehmet Görkem Gürbüz, KOSGEB’in sadece Ar-Ge değil Ür-Ge’ye de destek verdiğini söyledi ve önümüzdeki süreçte bu alanda verilmesi planlanan desteklerden bahsetti.