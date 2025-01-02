Özel, Erdoğan ile Ecevit'i kıyasladı: Çeyrek altın örneği verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'nin yaptırdığı Spil Çocuk Evi'nin açılışına katıldı. Özel, CHP'nin ülke genelinde 680 kreş açtığını söyledi.

CHP liderinin gündemin asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya çıkarılması vardı. Özel, nüfusun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu dile getirdi.

Özel, asgari ücretin altın karşısında nasıl eridiğini şu sözlerle örneklendirdi: "Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla 4,5 çeyrek altın alıyor."

'2025 yılında geçim yoksa seçim var'

CHP lideri, en düşük emekli aylığının da 12 bin 500 liradan 14 bin liraya çıkarılacağını savunarak "Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum... Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."