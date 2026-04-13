Özel halk otobüslerinden İBB'ye uyarı: Ücretsiz taşımayı durdururuz!

İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası esnafı Fatih Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Esnaf adına açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsü ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkan Erhan Güneş, 2026 maliyet tablosunun gerçeklikten uzak olduğunu söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Tablonun günden güne ağırlaştığını ifade eden Güneş, "İETT Genel Müdürlüğü tarafından özel halk otobüslerinin önüne Türkiye'deki hiçbir ekonomik veriye uymayan bir artış oranı konulmuştur. Teklif edilen oran; ne enflasyon verileriyle, ne yeniden değerleme oranları, ne hizmet üretici endeksi ile ne de gerçek piyasa şartlarıyla örtüşmektedir. Bugün İBB, TÜİK verilerinin altında bir zam oranıyla işletmeciyi karşı karşıya bırakmıştır. Kağıt üzerindeki artış oranı ile sahadaki gerçek artış aynı değildir" dedi.

Sürdürülebilir sistem talebi

Güneş, 1.75 parametre sınırına da tepki göstererek "Teklif edilen parametredeki yakıt fiyatı 77 TL'dir. Şu anki güncel fiyat da 77 TL'dir. Bundan sonra gelen hiçbir zamma biz karışmayız, cebinizden ödeyin teklifi yapılmaktadır. Buradan altını kalın şekilde çiziyoruz. Özel Halk Otobüsleri temsilcileri, ayrıcalık veya imtiyaz değil, sadece haklarını ve sürdürülebilir bir sistemi talep etmektedir. İETT’nin bir araç maliyeti 1 milyon 300 bin TL iken özel halk otobüsü 600 bin TL’den hizmet verilmektedir" şeklinde konuştu.

"İstanbul halkı da kaybedecektir"

İstanbul halkının da kaybedeceğini söyleyen Erhan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelinen noktada esnafın dayanacak gücü kalmamıştır. Kaybeden sadece esnaf olmayacaktır, İstanbul halkı da kaybedecektir. Mağduriyetimiz giderilmediği takdirde önümüzdeki aydan itibaren araçlarımızdaki ücretsiz binişlere izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz.

Çarşamba günü saat 10.00’da toplantı yapacağız. Çarşamba günü meclise aynı şekilde gelirlerse biz ay başından itibaren ücretsiz taşımaı durduracağımızı duyurmak istiyoruz."