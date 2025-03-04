Özel, hükümeti pazara çağırdı! 'Yüzde 80 altı olursa özür dileyeceğim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, enflasyon rakamlarını eleştirdi.

CHP lideri Özel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.3, yıllık enflasyonu da 39.1 ilan ettiğini anımsatarak daha önce TÜİK'e ilettiği soruyun anımsattı.

Özel, "TÜİK, 'Bu rakamları nereden buldun' deyince 'Bu ürünü geçen sene bu markette sormuştum, bu sene de aynı markette sordum' diye açıklamayı bıraktı. TÜİK'in fiyatı nereden aldığı kendinde sır" ifadelerini kullandı.

'Türkiye'deki gerçek enflasyon yüzde 80'dir'

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyon yüzde 40. ENAG enflasyonu TÜİK'in tam iki katı yüzde 80 bulmuş. Bugün Türkiye'deki gerçek enflasyon yüzde 80'dir. Geçen sene 100 lira olan mal bugün 180 liradır. Buna inanmayan sokağa çıkacak. Pazarda vatandaşa soracak... Bu geçen sene kaç paraydı, bu sene kaç para... Yüzde 80'in altında çıkıyorsa Özgür Özel olarak çıkıp ondan özür dileyeceğim. Çıksın bakalım pazara. Hadi bakalım pazara."