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Özel iletişim vergisi yüzde 36.2 oranında arttırıldı

Vergilere büyük zam. 1 Ocak 2022’den itibaren Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı. Emlak Vergisi ise yüzde 18.10 oranında zamlandı.

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21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan kararlara göre, bazı vergiler yüzde 36,2 oranında artıldı.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırıldı.

Emlak vergisi ise yüzde 18.10 oranında zamlandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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