Özel izinle üretiliyor... Sadece 1 dönümü 700 bin TL kazandırıyor

Ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin Samsun'daki üretim alanı her geçen yıl artıyor.

Üretici sayısı 200'e ulaştı

Yörede nisan ve mayıs aylarında çiçeklenen salep orkidesinin hasadına başlanırken 1 ay sürecek hasat sonunda 60 ton ürün bekleniyor. 2016 yılında sadece 6 dönüm arazide başlanan üretim ise 9 yılda 70 dönüme çıkarken üretici sayısı da 200'e ulaştı.

Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmanın 2016 yılında başladığını, doğadan toplanmasının yasak olduğunu belirterek şöyle konuştu,

"Sadece 19 Mayıs ilçesinde 70 dönüm üretim alanına ulaştık. Çiçeklenme sonlanmadan 1 ay içerisinde hasat edilirse salep orkidesi zarar görmez. Hasat yanlış yapılırsa ekili tüm arazi yok olur. Hasat zamanı geldiğinde yumruların büyümesi tamamlanmış olur. Bu bitkiyi o dönemde topraktan tamamen çıkardıktan sonra anaç yumru haricinde diğer yumruları koparmak gerekiyor. Anaç yumru ise koparılmadan tekrar toprağa dikilmelidir." dedi.

'1 metrekareden 1 kilogram ürün alınır'

Bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle geçen yıla oranla ürünlerin daha kaliteli hale geldiğini belirten Karaman, "Bölgemizde 70 dönüm üretim alanı olduğu için 60 ton kapasiteyi yaş olarak bekliyoruz. Bunun bir kısmını kurutarak işleyip satıyoruz, bir kısmını da tohumluk ihtiyacına göre gönderiyoruz. Geçen yıl yaş olarak yumru alımı 500 liraydı bu sene 700 lira oldu" ifadesini kullandı.

'1 dönüm yeri olan çiftçi 700 bin lira kazanmış oluyor'

Karaman, çiftçinin kazandıkça daha kaliteli ürün yetiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurusu ise 4 bin lira civarında fiyatı. Yaş 5-6 kilogramdan sadece 1 kilogram kuru çıktığı için fiyatı yükselebilir. Diğer ürünlere bakıldığında metrekareye birim olarak bakıldığında en yüksek getirisi olan ürünlerdendir. Doğru şekilde üretildiğinde 1 metrekareden yaklaşık 1 kilogram ürün alınır. Bunun dikim ortalaması var, metrekareye 200 adet tohum ekilmesi lazım. Yani metrekareden yaş olarak satıldığında 600 ile 700 lira para kazanmış olur. 1 dönüm yeri olan çiftçimiz 600 ile 700 bin lira kazanmış oluyor. Türkiye'de salep ihtiyacına halen cevap veremiyoruz. Yıllardır salep ihtiyacı gayriresmi yollardan karşılanmış. Şu anda biz, üretimimiz ile bir dondurma firmasının bile ihtiyacını karşılayamıyoruz. Yani üretimine bu kadar ihtiyaç olan bir ürün. Üretim ne kadar artarsa artsın pazarı her zaman olacak bir ürün. Zaten ekim yapan üreticilerimizle 15 yıllık alım garantili sözleşme yapıyoruz. Her yıl daha yüksek fiyattan alım yapmak için protokol imzalıyoruz. Samsun'da başladığımız üretim ülkemize de yayıldı. Şu anda 50 veya 60 ilde üretim yapılmaya başlandı. Tahmini olarak baktığımızda bu da Türkiye'de yaklaşık 200 ton üretim kapasitesine ulaştığımızı göstermektedir. "