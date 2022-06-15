Özel markalı ürünlerin cirosu ilk 4 ayda yüzde 79 arttı

Özel markalı ürünler (private label) sektörünün Türkiye’deki en önemli temsilcisi konumunda olan PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, NielsenIQ Parakende Paneli tarafından hazırlanan özel markalı ürünlere yönelik verileri paylaştı. NielsenIQ Parakende Paneli tarafından hazırlanan verilerde 2021 yılının Ocak-Nisan dönemi ile 2022 yılının Ocak-Nisan dönemleri karşılaştırıldı.

Hızlı tüketim ürünleri, gıda ve alkolsüz içecekler, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerine yönelik yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, son bir yılda özel markalı ürünlerin cirosu 2021’e kıyasla yüzde 79 arttı. Pazar payı ise yüzde 5,9’luk artışla yüzde 30,3’e yükseldi.

Ana kategoriler arasında en fazla artış yüzde 10,3’lük pazar payı ve yüzde 81’lik ciro değişimiyle kişisel bakım ürünlerinde görüldü. Tüm ürünlerden elde edilen verilere göre tüketicilerin özel markalı ürünlere yönelik talebi de arttı

Kişisel bakım ürünleri ciro ve pazar payında lider

Nielsen’in raporuna göre, sigara ve alkol ürünleri hariç hızlı tüketim ürünlerindeki pazar payı 2021 yılında 28,6 iken bu oran 2022 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 30,3’e yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde 2021 yılında yüzde 30 olan oran pazar payı yüzde 5 artışla yüzde 31,5’e; ev temizlik ve benzeri ürünlerde yüzde 23,3 olan oran yüzde 3,9 artışla 24,42’ye; kişisel bakım ürünlerindeki 24,3 olan oran ise yüzde 10,3 artışla 26,8’e yükseldi.

Kategorilere göre ciro artışı ise son bir yıla göre sigara ve alkol ürünleri hariç hızlı tüketim ürünlerinde yüzde 79, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 80, ev temizlik ürünlerinde yüzde 63 ve kişisel bakım ürünlerinde de yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Gıdada zirve yüzde 110 artışla yağların

Alkolsüz içeceklerde yüzde 10,7 olan pazar payı yüzde 10,9’a yükselirken, atıştırmalıklarda 21,8 olan pazar payı 21,3’e geriledi. Süt ürünlerinde yüzde 52,1 olan pazar payı ise yüzde 55,1’e yükseldi.

Yağlarda yüzde 46 olan pazar payı yüzde 8 artışla 49,7’ye çıkarak bu kategorideki zirvenin sahibi oldu. Dondurmalarda 13,3 olan oran 15’e ve son olarak bakkaliyede 34,2 olan oran yüzde 37,7’ye yükseldi.

Ürünlere göre ciro değişimi ise alkolsüz içeceklerde yüzde 74, atıştırmalıklarda ve süt ürünlerinde yüzde 72, yağlarda yüzde 110, dondurmalarda yüzde 92 ve son olarak bakkaliyede yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Temizlik ürünlerinde ciro artışı sürüyor

Bulaşık deterjanlarında yüzde 17,3 olan pazar payı 19,2’ye, poşetlerde yüzde 49’dan yüzde 52,7’ye yükseldi.

Deterjanlarda yüzde 5,6’dan yüzde 5,8’e, ev temizleyicilerde 20,3’ten 23,3’e, kimyasal olmayan ev temizleyicilerde ise 56,9’dan 60,5’e çıktı. Çamaşır yumuşatıcılarında yüzde 28,6 olan oran yüzde 30,8’e yükseldi.

Ürünlere göre yüzdelik ciro değişimi ise bulaşık deterjanlarında 68, poşetlerde 56, deterjanlarda 71, ev temizleyicilerde 79, kimyasal olmayan ev temizleyicilerde 39, çamaşır yumuşatıcılarda 81 gerçekleşti.

Ana kategorilerdeki artışın en fazla yaşandığı kişisel bakım ürünlerinde ise vücut bakım ürünlerinde yüzde 13,9 olan pazar payı 14,2’ye, saç bakım ürünlerinde ise yüzde 4’ten yüzde 4,2’ye çıktı.

Tıraş ürünlerinde yüzde 16,6 olan oran yüzde 18,2’ye yükselirken ağız bakım ürünlerinde yüzde 5 olan oran yüzde 5,2’ye, kağıt ürünlerinde ise yüzde 42,5 olan oran yüzde 45,7’ye yükseldi.

Ürünlere göre yüzdelik ciro değişimi ise vücut bakım ürünlerinde 55, saç bakım ürünlerinde 70, tıraş ürünlerinde 82, ağız bakım ürünlerinde 45 ve kağıt ürünlerinde 87 olarak gerçekleşti.