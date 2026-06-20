Özel okul ücretlerinde rekor artış: Yıllık ücret 2.7 milyon TL'yi aştı

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Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Açıklanan fiyat listelerine göre Türkiye'nin önde gelen özel liselerinde eğitim maliyetleri milyonlarca liraya ulaştı. Özellikle yabancı dilde eğitim veren ve uluslararası müfredat uygulayan okullardaki ücret artışları dikkat çekti.

En pahalı okul: British International School

Açıklanan ücretlere göre Türkiye'nin en pahalı okulu, yalnızca uluslararası öğrencilerin kabul edildiği British International School oldu.

Okulun yıllık eğitim ücretinin 52 bin 500 dolar olduğu, kayıt ve başvuru bedelleriyle birlikte toplam maliyetin yaklaşık 59 bin 250 dolara ulaştığı belirtildi. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 2 milyon 751 bin TL seviyesine karşılık geliyor.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre Türk öğrencilerin kabul edildiği okullar arasında ise BIS Okulları ilk sırada yer aldı.

Okulun 2026-2027 eğitim yılı lise ücreti 2 milyon 550 bin TL olarak açıklandı. Böylece BIS, Türk öğrenciler açısından Türkiye'nin en yüksek eğitim ücretine sahip özel okulu oldu.

Robert Kolej ve Alman Lisesi ilk sıralarda

Ücret sıralamasında köklü eğitim kurumları da üst sıralarda yer aldı.

- Robert Kolej: 2 milyon 488 bin 200 TL

- Alman Lisesi: 2 milyon 7 bin 650 TL

- Koç Okulu: 1 milyon 930 bin 107 TL + KDV

- Hisar Okulları: 1 milyon 813 bin 636 TL + KDV

- Üsküdar Amerikan Lisesi: 1 milyon 574 bin 397 TL

Toplam maliyet 3 milyon TL'yi geçiyor

Eğitim ücretlerine ek olarak yatakhane, yemek, servis ve çeşitli eğitim giderleri de ailelerin bütçesini zorluyor.

Örneğin Robert Kolej'de yıllık eğitim ücretinin yanı sıra yatakhane ve yemek ücretleri eklendiğinde toplam maliyetin 3 milyon TL seviyesine yaklaştığı belirtiliyor. Taksitli ödeme seçeneklerinde ise bu rakamın daha da yükseldiği ifade ediliyor.

Türkiye'de 12 bine yakın özel okul bulunuyor

Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin özel okul faaliyet gösteriyor. Eğitim ücretleri; okulun bulunduğu şehir, fiziki imkanları, akademik başarı düzeyi ve sunduğu uluslararası programlara göre önemli farklılıklar gösteriyor.

Sektör verilerine göre özel okullarda yıllık ücretler ortalama 200 bin TL seviyelerinden başlarken, bazı kurumlarda milyonlarca liraya kadar çıkabiliyor.

1 milyon TL barajını aşan okul sayısı artıyor

Son yıllarda eğitim maliyetlerindeki yükselişle birlikte yıllık ücreti 1 milyon TL'nin üzerinde olan okul sayısında da dikkat çekici artış yaşandı.

Açıklanan verilere göre Türkiye'de yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL'yi aşan özel okul sayısı 80'in üzerine çıkarken, eğitim harcamaları birçok aile için önemli bir bütçe kalemi haline geldi.