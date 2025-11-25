Özel piyasalar varlık yönetimi gelirlerinin yarısını geçecek
PwC’nin yaptığı araştırmaya göre, 2030’a gelindiğinde varlık yönetimi gelirlerinin yarısından fazlası girişim ve risk sermayesi gibi alternatif yatırımlardan gelecek. Özel borç, öz sermaye ve altyapı fonlarında rekabet hızla kızışırken, sektör büyük dönüşümün eşiğinde.
PwC’ye göre, özel piyasalar (girişim, risk sermayesi yatırımları) 2030’a kadar varlık yönetimi sektörünün gelirlerinin yarısından fazlasını üretecek. Bu artış, firmaların özel borç, öz sermaye ve altyapıda genişlemek için yoğunlaşan rekabeti yansıtıyor. PwC UK’de küresel varlık ve servet yönetimi lideri Albertha Charles, 300 küresel firma ve yatırımcıyı kapsayan raporda, “Kazananlar en çok varlık toplayanlar değil, en hızlı yeniden yapılanlar olacak” dedi.
432 milyar dolar gelir hedefleniyor
Danışmanlık firması, varlık ve servet yönetimi sektörünün 2030’da özel varlıklardan yaklaşık 432 milyar dolar gelir elde edeceğini ve bunun geleneksel aktif yönetilen yatırımlar ve pasif ürünlerin toplamlarını aşacağını buldu. PwC’ye göre 2024’te özel varlıklar toplam gelirin yüzde 44’ünü oluştururken, geleneksel yatırımlar sektör toplamının çoğunu oluşturdu. Bununla birlikte, özel piyasalar giderek daha kalabalık hale geldi. Franklin Resources Inc., Invesco Ltd. ve State Street Corp. dahil birçok geleneksel fon şirketi, bir dayanak elde etmek için yakın zamanda özel piyasa firmaları satın aldı veya onlarla ortaklık kurdu. BlackRock Inc., 2024 başından bu yana Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc. ve Ares Management Corp. gibi şirketlerle rekabet etmek ve özel kredide ve altyapıda büyümek için 25 milyar dolardan fazla harcama yaptı.
Varlık yönetimi sektörü ayrıca geleneksel hisse senedi, tahvil, para piyasası ve çoklu varlık fonlarında durmak bilmeyen ücret baskısıyla karşı karşıya. PwC tarafından anket yapılan kurumsal yatırımcıların neredeyse yüzde 60’ı, yalnızca maliyet nedenleriyle bir yöneticiyi değiştirmelerinin muhtemel veya çok muhtemel olduğunu söylüyor. Sonuç olarak, maliyetler inatla yüksek kalsa bile, ücretlerin aktif ve pasif stratejilerde düşmesi bekleniyor.
Maliyet kesintileri zor bir çentik açtı
PwC’nin açıklaması şöyle devam etti: “Geleneksel maliyet kesintileri zar zor bir çentik açtı. Yeni varlık sınıflarına çeşitlendirme ve yeni pazarlara genişleme, maliyet ve karmaşıklık ekliyor.” Ancak PwC’ye göre, beş yıl sonra teknoloji, sürekli daralan marjları olan bir sektörde karları artırmaya yardımcı olacak. Firma raporda, “Varlık yöneticileri, yapay zeka entegrasyonunu ve otomasyonu, iş modellerini 2030 için dönüştürmek ve geleceğe hazır hale getirmek adına bugün attıkları en önemli adımlar olarak görüyor” dedi.