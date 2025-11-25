Özel piyasalar varlık yönetimi gelirlerinin yarısını geçecek

PwC’ye göre, özel piya­salar (girişim, risk ser­mayesi yatırımları) 2030’a kadar varlık yönetimi sektörünün gelirlerinin yarı­sından fazlasını üretecek. Bu artış, firmaların özel borç, öz sermaye ve altyapıda geniş­lemek için yoğunlaşan reka­beti yansıtıyor. PwC UK’de küresel varlık ve servet yöne­timi lideri Albertha Charles, 300 küresel firma ve yatırım­cıyı kapsayan raporda, “Ka­zananlar en çok varlık top­layanlar değil, en hızlı yeni­den yapılanlar olacak” dedi.

432 milyar dolar gelir hedefleniyor

Danışmanlık firması, var­lık ve servet yönetimi sektö­rünün 2030’da özel varlıklar­dan yaklaşık 432 milyar dolar gelir elde edeceğini ve bu­nun geleneksel aktif yöneti­len yatırımlar ve pasif ürün­lerin toplamlarını aşacağını buldu. PwC’ye göre 2024’te özel varlıklar toplam gelirin yüzde 44’ünü oluştururken, geleneksel yatırımlar sektör toplamının çoğunu oluştur­du. Bununla birlikte, özel pi­yasalar giderek daha kalaba­lık hale geldi. Franklin Re­sources Inc., Invesco Ltd. ve State Street Corp. dahil bir­çok geleneksel fon şirketi, bir dayanak elde etmek için ya­kın zamanda özel piyasa fir­maları satın aldı veya onlar­la ortaklık kurdu. BlackRock Inc., 2024 başından bu yana Blackstone Inc., Apollo Glo­bal Management Inc. ve Ares Management Corp. gibi şir­ketlerle rekabet etmek ve özel kredide ve altyapıda bü­yümek için 25 milyar dolar­dan fazla harcama yaptı.

Varlık yönetimi sektörü ay­rıca geleneksel hisse senedi, tahvil, para piyasası ve çoklu varlık fonlarında durmak bil­meyen ücret baskısıyla kar­şı karşıya. PwC tarafından anket yapılan kurumsal ya­tırımcıların neredeyse yüz­de 60’ı, yalnızca maliyet ne­denleriyle bir yöneticiyi de­ğiştirmelerinin muhtemel veya çok muhtemel olduğu­nu söylüyor. Sonuç olarak, maliyetler inatla yüksek kal­sa bile, ücretlerin aktif ve pa­sif stratejilerde düşmesi bekleniyor.

Maliyet kesintileri zor bir çentik açtı

PwC’nin açıklaması şöyle devam etti: “Geleneksel maliyet kesintileri zar zor bir çentik açtı. Yeni varlık sınıflarına çeşitlendirme ve yeni pazarlara genişleme, maliyet ve karmaşıklık ekliyor.” Ancak PwC’ye göre, beş yıl sonra teknoloji, sürekli daralan marjları olan bir sektörde karları artırmaya yardımcı olacak. Firma raporda, “Varlık yöneticileri, yapay zeka entegrasyonunu ve otomasyonu, iş modellerini 2030 için dönüştürmek ve geleceğe hazır hale getirmek adına bugün attıkları en önemli adımlar olarak görüyor” dedi.