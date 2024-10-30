Özel sektör artışı sürpriz yarattı: ABD istihdam verileri güçlü sinyaller verdi

ABD’de özel sektör istihdamı ekim ayında 233 binle beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ADP Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre, piyasada 110 bin artış öngörülürken, gerçekleşen rakam bu tahminin iki katını aştı. Böylece özel sektör istihdamı, Temmuz 2023’ten beri en yüksek düzeye ulaşmış oldu.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün 25 milyon çalışanın bordro verilerine dayanarak hazırladığı bu istihdam verisi, tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Bu durum, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de güçlü bir artışa işaret edebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Eylül ayı istihdam verisi ise önceki açıklamasında 143 bin iken 159 bine revize edildi.

Piyasalarda, ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı tarım dışı istihdam verisinin 111 bin civarında artış göstereceği öngörülüyor. Özel sektörde yaşanan bu yüksek artış, piyasaların istihdam trendini yakından takip etmesine neden oldu.