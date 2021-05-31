Özel sektör de hububatta gümrüksüz ithalat izni istiyor

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, emtia fiyatlarındaki artış, kuraklık ve ülkelerin stok refl eksleri gibi unsurların, temel gıda fiyatlarında yüksek oranlı artışlara yol açacağını söyledi. Fiyat artışlarının Haziran ayından itibaren enfl asyon verilerine yansıyacağını aktaran Karakuş, hububatta gümrük vergisi yükseldikçe içerdeki stokçuların fiyat artırdığını anlattı. Ülkü Karakuş, gümrük vergisinin sıfırlanarak özel sektöre de ithalat yetkisi verilmesi gerektiğini belirtti.

Geçen yıl pandeminin başladığı dönemde tarlaların ekili olduğu için rekoltede çok farklılık olmadığını belirten Ülkü Karakuş, buna rağmen fiyatların çok yükseldiğini hatırlattı. 2021 yılına ise hem 2020’den kalan yüksek fiyatlar, hem de ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla aşırı alıma girmeleri sebebiyle yüksek fiyatla girildiğini söyleyen Karakuş, “Üstelik üretimde ve devreden stoklarda düşme olmamasına rağmen, aşırı talep yüzünden fiyatlarda dolar bazında bile çok yüksek artışlar oldu” dedi.

Vergi tekrar sıfırlanmalı

Geçen yıl 200 dolar olan buğday bugün 300 dolar, 170 dolar olan arpa 270 dolar, 250 dolar olan ayçiçeği küspesinin 380 dolara çıktığını bildiren Ülkü Karakuş, “Bu maliyet artışı sonuçlarını Haziran ayından itibaren özellikle et, süt, yumurta, balık, un, makarna gibi temel gıda ürünlerinde kendisini gösterecektir” diye konuştu. Sıfır olan gümrük vergisinin, hasadın hemen öncesinde 30 Nisan itibarıyla eski seviyesine çekildiğini hatırlatan Ülkü Karakuş, üretim sezonu tamamlanmadan verginin tekrar sıfırlanmasını önerdi.

Dünya fiyatlarının zaten şu an Türkiye’nin çok üzerinde olduğunu dile getiren Karakuş, “Özel sektöre de ithalat yetkisi verilmeli ve dünyada tahıl deposu olarak bilinen; Kazakistan, Rusya, ve Ukrayna gibi ülkelerden sezonda ucuz hububat bulmanın yollarını aramalıyız” dedi. Türkiye’de stokçuların da zaten gümrük vergisinin miktarına göre fiyat ayarlaması yaptıklarını söyleyen Ülkü Karakuş, “Elinde mal olanlar gümrük vergisini hesaplayarak olması gereken fiyatı belirliyorlar. Her ne kadar gümrüksüz fiyat bile Türkiye’deki fiyattan yüksek olsa bile yine de vergi sıfırlanmalı” diye konuştu.

“TMO iyi satış fiyatı açıkladı, kimse ihtiyacından fazla ürün almamalı”

TMO’nun açıkladığı satış fiyatını değerlendiren Karakuş, dünya fiyatlarının altında açıklanan satış fiyatının TMO’nun satacağı ürüne talebi artıracağını ancak, piyasa fiyatının yüksek olması sebebiyle bu yıl Ofis’e gidecek ürün miktarının sınırlı kalacağını söyledi. Herkesin ihtiyacı ölçüsünde hammadde alması gerektiğini belirten Ülkü Karakuş, “Kamu ve özel sektörün eşgüdüm içinde çalışma mecburiyeti vardır. Enfl asyonla mücadele kapsamında, aşırı yükselen dünya fiyatlarının daha aşağı geleceği öngörülerek belirlenen satış fiyatı hedefini, birlikte mücadele ederek tutturmak gerekir. Rusya ve Ukrayna’dan acilen alım yapılmalı dünya fiyatları ile Türkiye fiyatı arasındaki fark TMO tarafından finanse edilmeli” ifadelerini kullandı.