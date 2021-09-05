“Özel sektör öncülüğünde dayanıklı büyüme için makroekonomik istikrarı güçlendireceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, OVP ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunarak, özel sektör öncülüğünde dayanıklı büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini söyledi.

Bakanın paylaşımı şöyle:



“Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verdiğimiz OVP bugün yayımlandı. Özel sektörün öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz”