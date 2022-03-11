Özel sektörün AB ve üyeliğe inancı zayıflıyor

Hüseyin GÖKÇE

TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından gerçekleştirilen ve Türk özel sektörünün Avrupa-Türkiye ilişkilerine bakışını ölçen anket çalışmasının sonuçlarına göre iş insanlarının AB’ye olan destek ve inançlarında gerileme var.

İlk ikisi 2009 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen anket çalışmasının üçüncüsünün sonuçları, EUROCHAMBRES Başkanı Luc Frieden ve TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun katıldığı törenle kamuoyuna duyuruldu.

Anketin özet sonuçlarına göre Türk özel sektöründe AB üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 60’a geriledi. Bu oran yüzde 2008’de yüzde 76, 2013’te yüzde 75 seviyesindeydi.

İş insanlarının yüzde 54’ü ise AB’ye üye olunacağına inanmıyor. AB’nin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62, Gümrük Birliği modernizasyonunu destekleyenlerin oranı ise yüzde 61 seviyesinde.

Gümrük Birliği’ne tarım sektörünün dahil edilmesini isteyenlerin oranı yüzde 52, hizmetlerin dahil edilmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 45 seviyesinde.

Ankete katılan iş insanlarının yüzde 54’ü yeşil mutabakat ile ilgili bilgi sahibi olduğunu belirtirken, yüzde 46’sı bu konuda herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

İş insanlarının yüzde 76’sı Paris İklim Değişikliği anlaşmasının onaylanmasını desteklerken, yüzde 82’si de AB pazarı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Araştırmaya katılan KOBİ’ler daha çok ticaretle ilgili bilgi isterken, büyük şirketler ise vergilendirme konusunda bilgi talep ettiler.