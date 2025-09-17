Özel sektörün dış borcunda 2,5 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, özel sektörün toplam borcu bir önceki aya göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolara yükseldi.

Uzun ve kısa vadeli borçlar

Rakamlar incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu 2,1 milyar dolar artışla 188,6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 0,4 milyar dolar artışla 10,8 milyar dolara ulaştı.

* Finansal kuruluşların toplam borcu 3,2 milyar dolar arttı.

* Finansal olmayan kuruluşların borcu ise 0,7 milyar dolar azaldı.

* Uzun vadede finansal kuruluşların borçları 2,9 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşlarda 0,8 milyar dolarlık düşüş görüldü.

* Kısa vadede ise her iki kesimde de borç artışı yaşandı.

Döviz kompozisyonu

Uzun vadeli borcun %58,2’si ABD doları, %32,2’si Euro, %2’si TL, %7,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borçta ise %47,2 ile en yüksek pay Türk lirasına ait oldu. ABD doları %30,7, Euro %20,5, diğer dövizler ise %1,6 oranında pay aldı.

1 yıla kadar vade dağılımı

Temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcunun 1 yıl içinde ödenecek kısmı 59,4 milyar dolar olarak belirlendi. Bu tutarın:

* 38,7 milyar doları bankalara,

* 15,8 milyar doları finansal olmayan şirketlere,

* 4,9 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait bulunuyor.