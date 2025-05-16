Özel sektörün yurt dışı borcu 1 ayda 10 milyar dolardan fazla arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 dönemine ait özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bir önceki aya kıyasla 10,5 milyar dolar artarak 182,6 milyar dolara çıktı.

Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu 10,4 milyar dolar artışla 167,1 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 0,1 milyar dolar artarak 15,5 milyar dolara ulaştı.

Finansal kuruluşların toplam borcu 3,9 milyar dolar artarken, finansal olmayan kuruluşların borcu 6,6 milyar dolarlık artış gösterdi. Uzun vadede finansal olmayan kuruluşların borcu 6,4 milyar dolar, finansal kuruluşların borcu ise 4 milyar dolar arttı.

Döviz cinsinden borç dağılımında ise uzun vadeli borçların yüzde 59,4’ü dolar, yüzde 31,9’u avro, yüzde 2,2’si Türk lirası, yüzde 6,5’i diğer dövizlerden oluştu. Kısa vadeli borçlarda ise Türk lirası yüzde 44,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Toplam borcun 1 yıl içinde ödenecek kısmı 56,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın 38,8 milyar doları bankalara, 13,4 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,3 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.