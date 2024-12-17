Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 15 milyar dolar arttı: Toplam borç 177,7 milyar dolar oldu

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 9,3 milyar dolar artarak 162,8 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 5,7 milyar dolar artarak 14,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,0 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3,8 milyar dolar artışla 18,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 318 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 301 milyon dolar artarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 933 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar dolar artarak 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,8 milyar dolar artışla 8,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 365 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım nasıl gerçekleşti?

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3,7 milyar dolar artarak 108,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar dolar artarak 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,6'sının dolar, yüzde 33,9’unun euro, yüzde 2,6’sının Türk lirası ve yüzde 4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 14,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,1’inin dolar, yüzde 15,7’sinin euro, yüzde 38,8’inin Türk lirası ve yüzde 4,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ekim sonu itibarıyla, 162,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,0’ını finansal kuruluşların, yüzde 62,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 14,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 80,2’sini finansal kuruluşların, yüzde 19,8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 55,5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."