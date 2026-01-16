Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 213,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Kasım 2025 verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu artışını sürdürdü.

213,3 milyar dolara yükseldi

Kasım 2025 itibarıyla özel sektörün toplam yurt dışı kredi borcu, bir önceki aya göre 2,4 milyar ABD doları artarak 213,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar ABD doları artışla 204,1 milyar ABD doları olurken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 0,2 milyar ABD doları artarak 9,2 milyar ABD doları olarak kaydedildi.

Sektörel dağılıma göre borç

Sektörel dağılıma bakıldığında, finansal kuruluşların toplam borcu bir önceki aya göre 1,1 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,3 milyar ABD doları arttı. Aynı dönemde uzun vadeli borçlar tarafında hem finansal kuruluşlarda hem de finansal olmayan kuruluşlarda 1,1’er milyar ABD dolarlık artış görüldü. Kısa vadede ise finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları yükseldi.

En çok ABD doları ile borçlanıldı

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, toplam yurt dışı borçlanmada ABD dolarının en yüksek paya sahip olduğu dikkat çekti. Uzun vadeli 204,1 milyar ABD doları tutarındaki kredi borcunun yüzde 57,8’i ABD doları, yüzde 31,6’sı Euro, yüzde 2,7’si Türk lirası ve yüzde 7,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli 9,2 milyar ABD doları tutarındaki kredi borcunun ise yüzde 22,0’ı ABD doları, yüzde 20,1’i Euro, yüzde 54,7’si Türk lirası ve yüzde 3,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun bir yıl ve daha kısa vadeli kısmı 65,2 milyar ABD doları olarak hesaplandı. Bu tutarın 40,9 milyar ABD doları bankalara, 18,6 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara ve 5,8 milyar ABD doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait bulunuyor.