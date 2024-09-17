Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Verilere göre, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli ve kısa vadeli borçlanmalarında önemli artışlar yaşandı.

Kredi borçlarında artış

Özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu, Temmuz 2024 itibarıyla 6,4 milyar dolar artış göstererek 160,7 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli kredi borcu ise ticari krediler hariç 3,1 milyar dolar yükselerek 12,3 milyar dolar oldu.

Bankaların borçlanma durumu

Bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları Temmuz 2024'te 2023 sonuna göre 1,3 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankaların tahvil ihracı yoluyla borçlanmaları 3 milyar dolar artış gösterdi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 215 milyon dolar azalırken, tahvil stokları ise 31 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Finansal olmayan kuruluşlar

Finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçlanmaları 31 milyon dolar artış gösterirken, tahvil stokları 1,8 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borçlanmaları ise 411 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonu ve geri ödeme

Uzun vadeli kredi borcunun döviz kompozisyonu incelendiğinde, yüzde 58,2’sinin dolar, yüzde 34,5’inin avro, yüzde 2,6’sının Türk lirası ve yüzde 4,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Kısa vadeli borçlarda ise yüzde 43,8’i dolar, yüzde 14,9’u avro, yüzde 35,8’i Türk lirası cinsindendi.

Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre özel sektörün 1 yıl içinde yapması gereken anapara geri ödemeleri toplamda 52,1 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Özetle, özel sektörün yurt dışı borçlanmasındaki bu artış, Türkiye ekonomisi açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.