Google Haberler

‘Özel Statülü Şirketler modeli’ ile firmalar rekabette güçlenecek

'Güçlendirilmiş Özel Statülü Şirketler Modeli’nin detayları belli oldu. Buna göre, firmalar bu şirketlerin ortağı olarak veya işbirliği yaparak güçlerini ‘Özel Statülü Şirketler’ çatısı altında birleştirerek, küresel pazarlarda güçlü bir şekilde hareket edecek. Ayrıca ihracatçılar, statü sahibi şirketlerin sunduğu finansmana erişim olanaklarında yararlanacak.

‘Özel Statülü Şirketler modeli’ ile firmalar rekabette güçlenecek

Şirketlerin dış pazarla­ra açılmalarını sağlamak, ihracata ivme kazandır­mak ve Türkiye’nin uluslararası ticaretten daha yüksek pay ala­bilmesini temin etmek amacıy­la bu kuruluşlara özel statü ve­rilmesini sağlayan yeni modelin ayrıntıları belli oldu. Ticaret Ba­kanlığınca hazırlanan “dış tica­ret sermaye şirketi” ve “sektörel dış ticaret şirketleri” statülerine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hammadde teminine destekleme

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küresel ti­caretteki ağırlık merkezlerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin baştan kurgulandığı ve rekabe­tin yeniden tanımlandığı bir dö­nemde, “Ticarette Türkiye Yüz­yılı” vizyonu doğrultusunda ih­racatı sürdürülebilir olarak artırmak ve niteliksel olarak dö­nüştürmek hedefiyle “Özel Sta­tülü Şirketler Modeli”nin strate­jik bir reform olarak hayata geçi­rildiği belirtildi.

'Özel statülü şirketler'in, ser­mayesi güçlü, ihracat tecrübesi yüksek, kurumsal yapısı nitelik­li olan ve işbirliği yaptığı firma­ların ihracat süreçlerini destek­lemek üzere yapılandırılmış dış ticaret şirketi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Özel Statülü Şirketler Mo­deli, Türkiye’nin küresel reka­bet gücünü artırma noktasında ekonomik dinamizmine çok bo­yutlu katkılar sunacak. Firma­larımız gerek bu şirketlerin or­tağı olarak gerek bu şirketler­le işbirlikleri yaparak güçlerini Özel Statülü Şirketler çatısı al­tında birleştirerek, küresel pa­zarlarda güçlü bir şekilde ha­reket edecek. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluştu­rularak, özel statüye sahip fir­maların kapasiteleri güçlendi­rilecek. Bu şirketlerin hizmet verdiği ihracatçı firma sayısı ar­tırılacak. İhracatçılarımıza bu şirketlerce sağlanan hizmet ka­litesi standartları yükseltilecek. İhracatçılarımızın, statü sahi­bi şirketlerin sunduğu finans­mana erişim olanakları başta olmak üzere tüm imkanlardan daha etkin yararlanması sağla­nacak. İhracat Konsorsiyumla­rı düzenlemesinin ardından bu tebliğler, altyapısı güçlendiri­len Özel Statülü Şirketler Mo­deli firmalarımızı finansman­dan pazarlamaya, ham madde temininden ihracata kadar te­darik zincirinin her aşamasında güçlü bir şekilde destekleyecek. Oluşturulan bu bütüncül yakla­şım, ihracatın sürdürülebilir bi­çimde artırılmasına, ihracatçı­larımıza aracılık eden kurum­sal yapıların güçlendirilmesine ve Türkiye’nin dış ticarette re­kabet gücünün daha da gelişti­rilmesine önemli katkılar sağ­layacak.”

100 milyon dolar ihracat şartı

Bu arada, statü verilecek şir­ketlerin, bir önceki takvim yılın­da en az 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve en az 10 mil­yon lira ödenmiş sermayeli ano­nim şirket olması gerekecek.

Şirketlere, her yılın ocak ayı­nın son gününe kadar başvurul­ması kaydıyla statü verilebile­cek veya halihazırda statüyü ha­iz firmalar için söz konusu statü yenilenebilecek. Yürürlükteki kararda yer almayan şirketlere, talepleri halinde başvuru tari­hi itibarıyla 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme so­nucu, gereken şartları taşıdıkla­rının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki karara ek yapıla­rak statü verilebilecek.

Çok Okunanlar