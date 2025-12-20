‘Özel Statülü Şirketler modeli’ ile firmalar rekabette güçlenecek

Şirketlerin dış pazarla­ra açılmalarını sağlamak, ihracata ivme kazandır­mak ve Türkiye’nin uluslararası ticaretten daha yüksek pay ala­bilmesini temin etmek amacıy­la bu kuruluşlara özel statü ve­rilmesini sağlayan yeni modelin ayrıntıları belli oldu. Ticaret Ba­kanlığınca hazırlanan “dış tica­ret sermaye şirketi” ve “sektörel dış ticaret şirketleri” statülerine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hammadde teminine destekleme

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, küresel ti­caretteki ağırlık merkezlerinin değiştiği, tedarik zincirlerinin baştan kurgulandığı ve rekabe­tin yeniden tanımlandığı bir dö­nemde, “Ticarette Türkiye Yüz­yılı” vizyonu doğrultusunda ih­racatı sürdürülebilir olarak artırmak ve niteliksel olarak dö­nüştürmek hedefiyle “Özel Sta­tülü Şirketler Modeli”nin strate­jik bir reform olarak hayata geçi­rildiği belirtildi.

'Özel statülü şirketler'in, ser­mayesi güçlü, ihracat tecrübesi yüksek, kurumsal yapısı nitelik­li olan ve işbirliği yaptığı firma­ların ihracat süreçlerini destek­lemek üzere yapılandırılmış dış ticaret şirketi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Özel Statülü Şirketler Mo­deli, Türkiye’nin küresel reka­bet gücünü artırma noktasında ekonomik dinamizmine çok bo­yutlu katkılar sunacak. Firma­larımız gerek bu şirketlerin or­tağı olarak gerek bu şirketler­le işbirlikleri yaparak güçlerini Özel Statülü Şirketler çatısı al­tında birleştirerek, küresel pa­zarlarda güçlü bir şekilde ha­reket edecek. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluştu­rularak, özel statüye sahip fir­maların kapasiteleri güçlendi­rilecek. Bu şirketlerin hizmet verdiği ihracatçı firma sayısı ar­tırılacak. İhracatçılarımıza bu şirketlerce sağlanan hizmet ka­litesi standartları yükseltilecek. İhracatçılarımızın, statü sahi­bi şirketlerin sunduğu finans­mana erişim olanakları başta olmak üzere tüm imkanlardan daha etkin yararlanması sağla­nacak. İhracat Konsorsiyumla­rı düzenlemesinin ardından bu tebliğler, altyapısı güçlendiri­len Özel Statülü Şirketler Mo­deli firmalarımızı finansman­dan pazarlamaya, ham madde temininden ihracata kadar te­darik zincirinin her aşamasında güçlü bir şekilde destekleyecek. Oluşturulan bu bütüncül yakla­şım, ihracatın sürdürülebilir bi­çimde artırılmasına, ihracatçı­larımıza aracılık eden kurum­sal yapıların güçlendirilmesine ve Türkiye’nin dış ticarette re­kabet gücünün daha da gelişti­rilmesine önemli katkılar sağ­layacak.”

100 milyon dolar ihracat şartı

Bu arada, statü verilecek şir­ketlerin, bir önceki takvim yılın­da en az 100 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve en az 10 mil­yon lira ödenmiş sermayeli ano­nim şirket olması gerekecek.

Şirketlere, her yılın ocak ayı­nın son gününe kadar başvurul­ması kaydıyla statü verilebile­cek veya halihazırda statüyü ha­iz firmalar için söz konusu statü yenilenebilecek. Yürürlükteki kararda yer almayan şirketlere, talepleri halinde başvuru tari­hi itibarıyla 12 ay geriye gitmek suretiyle yapılacak inceleme so­nucu, gereken şartları taşıdıkla­rının belirlenmesi durumunda, yürürlükteki karara ek yapıla­rak statü verilebilecek.