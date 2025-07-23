Özel üniversiteler 2025-2026 eğitim yılı fiyatlarını açıklıyor: Yüzde 80'e varan zam!

Milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapmak için hazırlanırken özel üniversiteler de art arda zamlı ücretlerini açıklamaya başladı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacağı üniversite tercihlerine odaklandı.

Tercihlerin başlamasına sayılı günler kala özel üniversiteler de art arda 2025-2026 akademik yılı zamlı ücretlerini duyurmaya başladı.

Yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamayan üniversite ücretlerine yapılan dev zam dikkat çekiyor.

Özyeğin, Sabancı, Koç ve Bilgi üniveristelerinin internet sitelerinde fiyatların yakında açıklanacağı belirtilirken ücretlerini açıklayan bazı özel üniversitelerin fiyatları şöyle....

Bilkent Üniversitesi taksitli ödemeye enfasyon farkı uyguluyor

Bilkent Üniversitesi ise 2025-2026 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 950 bin TL olarak belirledi.

Geçen yıl bu ücret 620 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Bilkent Üniversitesi ücretlerine yüzde 53 zam geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada iki taksit ödeme yapılması halinde 6 aylık enflasyon farkıyla ödeme yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Eğitim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek yerine, Bahar yarıyılına ait bölümünü Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödemeyi tercih etmek de mümkündür. Bu biçimde eğitim ücretini iki parçada ödemek isteyenler, Güz yarıyılı başında yıllık eğitim ücretinin yarısını, Bahar yarıyılı başında ise kalan tutarın Haziran – Kasım ayları arası altı aylık enflasyon oranında artırılarak belirlenen ve Aralık ayı içerisinde ilan edilen tutarı öder."

TOBB ETÜ'den yüzde 55 zam

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ise tıp hariç bölümlerin yıllık ücretinin 930 bin TL olduğunu, tıp ücretinin ise 1 milyon 302 bin TL olduğunu duyurdu.

Bu ücret geçen yıl 600 bin TL iken tıp fakültesi için 840 bin TL'ydi.

Böylece TOBB ETÜ'de de fiyatlar yüzde 55 artırıldı.

TED Üniversitesi bölüm bazında zam yaptı

TED Üniversitesi diğer özel üniversitelerden farklı olarak fakülte bazında fiyatlar açıklıyor.

Eğitim fakültesinde bulunan ingilizce öğretmenliği bölümü 540 bin TL'den 820 bin TL'ye çıkarılırken, pskiloloji ve İngiliz dili ve edebiyatı bölümü ücretleri 600 bin TL'den 920 bin TL'ye çıkarıldı.

Mühendislik programlarının ücreti ise 600 bin TL'den 920 bin TL'ye yükseltildi.

Başkent Üniversi'nden tıp ve diş fakültesine yüzde 80 zam

Başkent Üniversitesi de TED üniversitesi gibi fakülte bazında fiyatlar açıkladı.

Buna göre Başkent Üniversitesi tıp ve dış hekimliği fakültesinin ücretleri yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL'ye yükseltildi.

Eczacılık fakültesinin ücreti ise yüzde 69 zamla 1 milyon 200 bin TL'ye çıktı.

Mühendislik, hukuk, mimarlık fakültelerinin fiyatları ise 615 bin TL'den 990 bin TL'ye çıkarıldı.