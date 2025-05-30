Özel'den ara zam turunun 2. gününde HAK-İş ve TÜRK-İş'e ziyaret: Komisyon elini taşın altına koymalı

Dün DİSK ve TİSK ile görüşen CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete ara zam turunun 2. gününde HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

'İnsanların açlık sınırı altında kaldıkları çok açık'

HAK-İŞ ziyaretinin ardından açıklamalardan bulunan Özel, asgari ücretin bugün hesaplanan en düşük açlık sınırının altında olduğuna işaret ederek, "Bir de bu işçinin ailesi var, çocuğu var. Burada sayılmayan eğitim giderleri, refah payı var. Sadece beslenmeyi, barınmayı, ısınmayı, ulaşımı, sağlığı ele aldığınızda asgari ücretin ona dahi yetmediği ve insanların açlık sınırı altında kaldıkları çok açık" dedi.

'Asgari ücret taban olmaktan çıktı artık genel ücret'

Özel, enflasyonist ortamlarda asgari ücrete tek zammın yeterli olmadığını savunarak şöyle konuştu:

Türkiye’de her iki işçiden biri asgari ücret alıyor.Asgari ücret taban ücret olmaktan çıkmış durumda, artık genel ücret.

Almanların yüzde 9’u asgari ücret alıyor, ‘Asgari ücret ilk yıl alınan ve hızla uzaklaşılan ücrettir’ diyorlar. Hızla kaçıyorlar asgari ücretten. Alman sendikaları yüzde 9’un çok olduğunu savunurken, bizde bu oran yüzde 55. Birçok hesaplama da yüzde 60-65’in asgari ücret ve ona komşu ücretler aldığını ifade ediyor."

'Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasını bekliyoruz'

Özel, seçimlerin ardından asgari ücrete ara zam yapılmadığını da hatırlatarak, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden derhal Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanmasını, elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz" dedi.

Kamu Çerçeve Protokolü için hükümete çağrı

Yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin de konuşan Özel, "600 bin işçinin 350 bini 6 aydır, 250 bini 3 aydır mağdur. Bir an önce sendikaların haklı taleplerini gözeten ve emekçinin hakkını verecek olan bir sonuca ulaşılması gerektiği çağrısını ben de sahipleniyorum" dedi.

"Sadece işveren ve hükümetten oluşan komisyon Türkiye’ye yakışmaz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, TÜRK-İŞ’in 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının değişmediği sürece komisyona katılmayacağını' açıkladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim önceliğimiz asgari ücret tespit komisyonunun daha demokratik, katılımcı, çoğulcu, objektif kriterlere dayalı bir model oluşturması. TÜRK-İŞ’e teşekkür ediyorum, ilk kez bizimle aynı yerde duruyor. Bu yıl komisyonun yapısının da tartışılması gerekiyor. Biz buradan da çağrı yapıyoruz, sadece işverenin ve hükümetin oluşturduğu bir komisyon yapısı Türkiye’ye yakışmaz."

"12 ay çalışıyoruz 2 ayı vergiye gidiyor"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin 6 ay önce başladığını fakat henüz kendilerine herhangi bir teklif verilmediğini anımsattı.

Enflasyon oranlarının yükseldiğini ve bu çerçevede işçilerin alım gücünün de düştüğünü söyleyen Atalay, "Bir de vergi meselesi var. Eskiden biz yüzde 27’lik vergi dilimine aralık ayında giriyorduk. Şimdi ise nisan ayının sonunda yahut mayıs ayının başında giriyoruz. Bu yüzde 27’ye girmek ne demek? Yani 12 ay çalışıyoruz 2 ayı vergiye gidiyor. Arkadaşlarımızın ne huzuru var, ne verimleri müsait. Bu nedenle kamu sözleşmelerinin bir an evvel bitmesi gerektiğini defalarca söyledik, şu ana kadar müspet bir cevap verilmedi" dedi.

Atalay, savunma sanayiindeki işçilere yönelik müzakerelerin sona erdiği bilgisini de veren Atalay, Yüksek Hakem Kurulu’na gidileceği bilgisini paylaştı.