Özel'den asgari ücret tepkisi: Hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmışlardır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 22.104 TL olmasına sert tepki gösterdi. Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin asgari ücretle ilgili kararını eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkenin gerçeklerinden koptuğunu belirtti.

Özel, “Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" diyerek, hükümeti işçilerin geçim şartlarını hiçe saymakla suçladı.

Hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmışlardır

Açıklamasında, Suriye'deki zafer söylemlerinin işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmediğine dikkat çeken Özel, “Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir" dedi.

Asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler

Özel, asgari ücretin ilk verildiği Ocak ayından bu yana en az 7 bin lira eridiğine ve 5 bin lira zam yapıldığını belirterek, “Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler” şeklinde konuştu.

Türk-İş yönetimini tebrik ediyorum

CHP Genel Başkanı, Türk-İş yönetiminin bu toplantıya katılmamasını ise destekleyerek, “Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özel, asgari ücretin artan hayat pahalılığı karşısında yeterli olmadığına vurgu yaparak, hükümetin işçilerin haklarını gözetmeyen politikalarına karşı duracaklarını belirtti.