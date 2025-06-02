Özel'den İzmir'deki greve ilişkin açıklama: İşçinin hakları varsa, belediyenin de hakları var

İzmir'de toplu sözleşmedeki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçinin başlattığı grev sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye (İzBB) Başkanı Cemil Tugay, dün akşam işçiler tarafından toplanmayan çöpleri toplarken, sendika yöneticilerine de rest çekti. Sendika ise "Eşit işe eşit ücret istiyoruz!" diyerek grevi sürdürüyor.

Bugün Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özel de İzmir'deki grev için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Toplumsal desteği kaybetme' uyarısı

Sendikal örgütlenmenin arkasında durduklarını bunun anayasal hak olduğunu belirten Özel, "Bu hakkın kullanımına söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Ama haklılık zeminini terk edip çok uçlara savrulduğunuzda, bu sefer toplumsal desteği kaybetmeye başlarsınız" dedi.

"İşçinin hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları var"

Yıllarca meslek örgütü yöneticiliği yaptığını hatırlatan Özel, işçinin ve taleplerinin destek görmesi gerekirken bu kadar eleştirilmesini doğru bulmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

‘Biz bir yerde kantarın topuzunu kaçırdık mı? diye bir düşünmek lazım. Ama buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl işçinin hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları var.

İzmir halkına mı ‘grev kırıcı’ diyeceksiniz?

Belediye Başkanı eldiveni eline geçirmiş çöp toplarken ‘Sen bu çöpü toplayamazsın, grev kırıcılığı yapamazsın’ deniyor.

Başka işçi getirir, sendikasız bir işçi grubunu anlık ücretlendirir ve o çöpü toplatırsanız bu yasaya aykırıdır. Bunu yapamazsınız. Ama bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı ‘grev kırıcı’ diyeceksiniz?

Bunlar hassas meseleler. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlenme özgürlüğünün teminatı, bu işi Türkiye’ye getirmiş tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır."