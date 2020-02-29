Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru

29 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Ahiköy I ve Ahiköy II Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazlar (“Ahiköy I ve Ahiköy II HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.

İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

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Bu ilan Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlanmıştır.





