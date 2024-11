Özelleştirme İdaresinin bazı taşınmaz satışları ile imar planı değişikliği kararları onaylandı

Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmazın 79 milyon 725 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbay Ltd. Şti-Topdemir Ltd. Şti-ADR Enerji Ltd. Şti Ortak Girişim Grubuna satılması uygun bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'ndeki taşınmazların 125 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Bemka Yapı İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.​​​​​​​

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazın 117 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Şentürk Ali Kılıç Sapran Deluxe'e, aynı yerdeki başka bir taşınmazın da 191 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Oruçoğlu Madencilik Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılmasına karar verildi.

İzmir'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi'ndeki taşınmazların 64 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Forward Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'ye satılması onaylandı.

Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki taşınmazlara "gelişme konut alanı, aile sağlığı merkezi, rekreasyon alanı, trafo alanı, çocuk bahçesi, park ve yol kullanım kararları" getirilmesine yönelik hazırlanan Çevre Düzeni, Nazım İmar ve Uygulama İmar planları uygun bulundu.

Muğla'daki bazı taşınmazlarla ilgili kararlar

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki taşınmazlara "gelişme konut alanı, ticaret-konut alanı, sağlık tesisi alanı, rekreasyon alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları" getirilmesine yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlardan, planın Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu'nun güncellenmesine ilişkin kısmı kabul edildi. Söz konusu taşınmazlara ilişkin "gelişme konut alanı, ticaret-konut alanı, sağlık tesisi alanı, rekreasyon alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, park ve yol kullanımına" yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planları onaylandı. Diğer itirazlar ise reddedildi.

Gökçebel Mahallesi'ndeki bir başka taşınmaza "ticaret-konut alanı, aile sağlığı merkezi, teknik altyapı alanı, trafo alanı, park ve yol kullanımına" yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlardan, planın Jeolojik/Jeoteknik Etüt Raporu'nun güncellenmesine ilişkin kısmı kabul edildi. Söz konusu taşınmaza ilişkin "ticaret-konut alanı, aile sağlığı merkezi, teknik altyapı alanı, trafo alanı, park ve yol kullanımına" yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planları onaylanırken diğer itirazlar geri çevrildi.

Gökçebel Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin "gelişme konut alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları" getirilmesine ilişkin hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planları da onaylandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik "ticaret-turizm-konut alanı, belediye hizmet alanı, özel sağlık tesisi alanı, özel eğitim alanı, teknik altyapı alanı, trafo alanı, cami, park ve yol kullanım kararları" getirilmesine ilişkin hazırlanan Çevre Düzeni Planı değişikliği, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması kararı verildi.

Alaçatı'da bazı taşınmazlara ilişkin imar planları onaylandı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik hazırlanan "gelişme konut alanı, ticaret Alanı, özel eğitim alanı, özel sağlık alanı, belediye hizmet alanı, cami, açık spor tesis alanı, park, trafo alanı, otopark ve yol kullanım kararları" getirilmesine ilişkin Çevre Düzeni, Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarındaki değişikliklere yapılan itirazlar reddedildi.

Alaçatı'daki bir başka taşınmaza yönelik hazırlanan Çevre Düzeni Planı değişikliği ile Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na askı sürecinde yapılan bazı itirazlar kabul edildi. Söz konusu taşınmaza ilişkin "ticaret-turizm alanı, açık spor tesis alanı, resmi kurum alanı, trafo alanı, otopark ve yol kullanım kararları" getirilmesine yönelik hazırlanan Çevre Düzeni Planı değişikliği, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylandı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik "otel ve tatil köyü alanı, tatil köyü alanı, belediye hizmet alanı, otopark alanı ve yol kullanım kararları" getirilmesine ilişkin hazırlanan Çevre Düzeni, Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarındaki değişiklikler uygun bulundu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik "özel sosyal tesis alanı kullanım kararı" getirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması kararlaştırıldı.