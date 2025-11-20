Özelleştirme ihalesinde dört taşınmaza 309.9 milyon TL teklif geldi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan iki ildeki dört taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki 2 bin 467 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Beliz Otomotiv Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından 18 milyon 500 bin lirayla sunuldu.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi, Samandıra Mahallesi'ndeki 794,47 metrekarelik taşınmazlara en yüksek teklif 39 milyon 100 bin lirayla İsa Aba Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 1351,32 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar için en yüksek teklif Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından 44 milyon 250 bin lirayla sunuldu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 3 bin 778,57 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 208 milyon 61 bin 61 lirayla verildi.

Böylece dört taşınmaz için 309 milyon 911 bin 61 liralık teklif alındı.