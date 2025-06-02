Özelleştirme İhalesi'nin iki ayda gerçekleştirdiği 24 ihaleye 9,4 milyar liralık teklif
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nisan mayıs aylarında gerçekleştirilen 24 ihalelere toplam 9,4 milyar lira tutarında teklif alındı.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Nisan Mayıs aylarında toplam 24 ihale gerçekleştirdi.
Katılımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği ihalelerde 24 ihale için yaklaşık 230 yatırımcı şartname alındı.
Bu çerçevede gerçekleştirilen ihalelere toplam 9,4 milyar lira tutarında teklif alındı.