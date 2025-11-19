Özelleştirmede beş taşınmazın satışına onay: Toplam bedel 16 milyar lirayı aştı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) alınan bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlara onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki taşınmazların, bütün halinde 15 milyar 700 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Conspragma İnşaat AŞ'ye satışı uygun bulundu.

ÖİB adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki taşınmazın, 103 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Adilkardeşler İnşaat Turizm Emlak Petrol Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki taşınmazın, 170 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren SC Grup Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Yine Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki taşınmazın, 55 milyon 250 bin 500 lira bedelle en yüksek teklifi veren Sinan Büyükhan'a satışı uygun bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları adına kayıtlı Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki taşınmazın, 741 milyon 640 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Karaarslan Ortak Girişim Grubu'na satışı onaylandı.