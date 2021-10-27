Özelleştirmelerde katma değer bazlı planlamaya geçilecek

Türkiye'nin 2022 özelleştirme faaliyetlerinin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'yla netleşirken, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Taşucu Limanı ve Geri Sahası ve bazı hidroelektrik santrallerinin özelleştirme işlemleri gelecek yıl içinde tamamlanacak.

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, eylül ayında işletme hakkı devri için tekliflerin alındığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ekim ayında nihai pazarlık görüşmeleri tamamlanıp onaya sunulmuştu. Söz konusu yat limanının özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemler gelecek yıl bitirilecek.

Taşucu Limanı, Akköprü ve Topçam hidroelektrik santrallerinin (HES) işletme hakkı devri için eylül ayında yapılan ihalenin onay ve devir süreci devam ederken, Taşucu Limanı ve Geri Sahası'nın özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemler 2022'de bitmiş olacak.

Kepez 1, Kepez 2, Dereiçi ve Koyulhisar HES'lerinin özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar da söz konusu yılda gerçekleştirilecek.

2021 yılı Eylül ayında özelleştirilmesi amacıyla ilana çıkılan Girlevik ve Çal HES'lerinin ihale süreçleri gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacak ve sonuçlar onaya sunulacak.

TEİAŞ'ın özelleştirilmesinde halka arz modeli uygulanacak

Özelleştirme uygulamalarında uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde ve belirlenmiş bir program dahilinde halka arz dahil olmak üzere yeni ve alternatif modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek.

Bu çerçevede, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) halka arz yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sermayesi 12,8 milyar lira olan TEİAŞ'ın 2020 sonu itibarıyla personel sayısı 8 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

Şirket bünyesinde bir merkezi Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nün yanı sıra 9 da Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü bulunuyor.

Geçen yıl dönem karı ise 4 milyar 648 milyon lira olarak açıklanan şirketin aktif varlıklarının değeri 27,8 milyar lira olarak hesaplandı.

TEİAŞ'ın yanı sıra potansiyeli olan yeni şirket ve varlıklar da portföye dahil edilerek özelleştirilecek. Özelleştirme programındaki kamu sosyal tesislerinden hukuki durumu uygun olanların özelleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlere başlanacak.

İlk dokuz ayda özelleştirme gelirleri 1 milyar lirayı aştı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı, 2020 yılında 147 milyon lira iken, 2021 yılının ocak-eylül döneminde 1 milyar 47 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca eylül ayı sonu itibarıyla özelleştirme ihalesi tamamlanan ve sözleşme imza aşamasına gelen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 929 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçen yıl ağustos ayında ihalesi yapılan Ahiköy 1 ve Ahiköy 2 HES'lerinin işletme hakkı devri sözleşmesi bu yılın ocak ayında, Güllük Liman Sahası'nın işletme hakkı devri sözleşmesi de mart ayında imzalanmıştı. Martta ihalesi yapılan Gebze Dilovası Doğalgaz Santrali'nin işletme hakkı devri onaya sunulmuştu.

Çamlıca 1 HES ve Karakuz Demir Maden Sahası'nın işletme hakkı devri onay süreci tamamlanırken, sözleşme ve devir süreci devam ediyor.

Bu yılın haziran ayında ihalesi yapılan Tortum HES'in işletme hakkı devri sözleşmesinin de aralık ayında imzalanması bekleniyor.