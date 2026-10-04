Özer Matlı’nın yeşil listesi sanayinin ana kollarında üstünlük sağladı

Nezaket ÇETİN / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimlerinde Özer Matlı’nın öncülüğündeki yeşil listenin sanayinin ana kollarındaki başarısı sektörel sonuçlara da yansıdı. Metal, makina, otomotiv/kalıp/kauçuk, inşaat ve tekstil sektörlerinde yer alan toplam 25 komitenin 18’ini kazanan yeşil liste, bu beş sektörde yüzde 72’lik komite üstünlüğü elde etti.

Metal sektöründe 9, 19 ve 20’nci komitelerin tamamını kazanan yeşil liste yüzde 100 başarı sağladı. Makina sektöründeki 8 ve 35’inci komitelerde de aynı sonuç ortaya çıktı. Otomotiv, kalıp ve kauçuk sektörlerini kapsayan 10, 11, 66 ve 68’inci komitelerin tamamında da Özer Matlı’nın öncülüğündeki yeşil liste sandıktan birinci çıktı. Böylece bu üç sektördeki toplam 9 komitenin tamamı yeşil listenin oldu.

İnşaat sektöründe 22, 24, 25 ve 56’ncı komiteleri kazanan yeşil liste, toplam 5 komitenin 4’ünde üstünlük sağlayarak yüzde 80’lik başarı elde etti. Bu sonuç, yeşil listenin sanayi üretiminin yanı sıra yapı ve inşaat sektöründe de güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Tekstil sektöründe ise 11 komitenin 5’i yeşil listenin oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt’un temsil edildiği sektörde 6, 13, 15, 18 ve 30’uncu komiteleri kazanan yeşil liste yüzde 45,5’lik oran elde etti. Yeşil listenin kazandığı komiteler arasında Burkay ve Kuş’un aday olduğu komitelerin de bulunması seçim sonuçlarının dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

BTSO seçimlerinde ortaya çıkan sektörel tablo, Özer Matlı’nın öncülüğündeki yeşil listenin özellikle Bursa’nın üretim gücünü oluşturan metal, makina ve otomotiv/kalıp/kauçuk sektörlerinde tam üstünlük sağladığını ortaya koydu. İnşaat sektöründe de yüksek oy oranına ulaşan yeşil liste, tekstilde ise mevcut yönetimin güçlü temsil edildiği bir sektörde komitelerin yaklaşık yarısını kazanarak dikkat çekti.