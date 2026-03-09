Özge İlhan Acar: Bölgesel inovasyonun güçlü oyuncusuyuz
KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporuna göre, Türkiye'de 7 bin 981 işlemle toplam 138,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı. KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, çeşitlenen yatırımcı tabanıyla Türkiye’nin bölgesel inovasyonun güçlü oyuncularından biri olduğunu söyledi.
KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye’deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2025 yılının 4. çeyreğini ve tamamını kapsayan sonuçları açıklandı. Rapora göre küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları, 2025 yılının son çeyreğinde 7 bin 981 işlemle toplam 138,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Genel olarak, küresel startup ekosistemi 2025 yılı boyunca güçlü bir ivme sergiledi. Küresel girişim sermayesi yatırım faaliyetleri 2025 yılında işlem hacminde artış ve işlem sayısında hafif bir düşüş gösterirken, Türkiye’deki startup ekosistemi ise ters yönde hareket etti. Ülkemizde 2024 yılında 331 olan işlem sayısı 2025’te 360’a yükseldi; buna karşın toplam hacim aynı dönemde 2,6 milyar dolardan 1,4 milyar dolara düştü. Rapora göre bu gelişme, 2025 yılında Türkiye’de mega ölçekli startup işlemi gerçekleşmemesinden kaynaklandı.
“360 işlemle istikrarlı büyüme”
KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, 2025’in küresel girişim sermayesi ekosisteminin özellikle yapay zekâ ve savunma teknolojilerinde çarpıcı bir dönüşüm yılı olduğunu belirterek, “ABD merkezli büyük ölçekli yatırımlar, teknolojinin yalnızca sektörleri değil, küresel rekabetin dinamiklerini de yeniden şekillendirdiğini bir kez daha kanıtladı. Ölçeklenebilir teknoloji modellerinin dünya ekonomisinde ne kadar güçlü bir değer yaratma kapasitesine sahip olduğunu artık çok daha net görüyoruz. Türkiye tarafında ise 2025’te 360 işlemle kaydedilen istikrarlı büyüme, ekosistemimizin dirençli yapısını ve yatırımcı güvenini pekiştirdi. Her ne kadar milyar dolar düzeyinde bir mega işlem gerçekleşmemiş olsa da yerli ve yabancı yatırımcıların devam eden ilgisi Türkiye’nin sürdürülebilir, sağlam ve küresel ölçekte rekabet edebilen girişimler üreten bir zemin sunduğunu gösteriyor” dedi.
“Büyük ölçekli başarı hikâyesi çıkaracağız”
Türkiye’den yeniden büyük ölçekli başarı hikâyeleri çıkacağına inandıklarını kaydeden Acar, “2026 yılında ise yapay zekâ, SaaS (hizmet olarak yazılım), sağlık teknolojileri, deeptech (derin teknoloji), finansal teknolojiler, siber güvenlik ve savunma sanayi teknolojileri gibi alanlar, sadece yeni yatırımların değil, yeni liderlik hikâyelerinin de adresi olacak. Siyasi ve makroekonomik gelişmelerin global ölçekte yatırımcı algısını şekillendirdiği bir dönemde, fon akışının sağlam temellere sahip, sürdürülebilir büyüme vadeden startup’lara yönelmeye devam etmesini bekliyoruz. Genç yetenek havuzumuz, küresel bağlantılarımız ve çeşitlenen yatırımcı tabanımız, Türkiye’yi bölgesel inovasyonun güçlü oyuncularından kılıyor” diye konuştu.
Yatırımcı küresel pazar erişimine odaklanıyor
212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise değerlendirmesinde, “2025’te küresel girişim sermayesi yatırımlarının 512 milyar doların üzerine çıkması, işlem sayısı azalmasına rağmen sermayenin daha büyük ve daha olgun şirketlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle 40 milyar dolarlık OpenAI işlemi ve onu izleyen yüksek hacimli yapay zekâ yatırımları, yıl boyunca sermaye akışının hangi alanlarda toplandığını net biçimde ortaya koydu. Bu tablo, yatırımcıların büyüme hikâyesinden ziyade teknolojik derinlik, ölçeklenebilirlik ve küresel pazar erişimine daha fazla odaklandığını gösteriyor. Türkiye tarafında ise erken aşama dinamizmin sürdüğünü görüyoruz. Hacimdeki gerileme, ekosistemin zayıflamasından ziyade mega ölçekli işlemlerin gerçekleşmemesiyle ilişkili. Buna karşılık, büyük ölçekli işlemlerde uluslararası sermayenin ağırlığını koruması, Türkiye’nin doğru hikâyeler üretildiğinde küresel yatırımcı için hâlâ cazip bir pazar olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, gelirini erken aşamada yurt dışından üretebilen, teknoloji yoğun ve ölçeklenebilir iş modellerine sahip girişimlerin daha fazla ayrışacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Tüm aşamalarda yatırım gerçekleşti
Türkiye’de yatırım faaliyetleri 2025'te tüm aşamalarda görüldü. Satın almalar ve erken aşama yatırımlar, toplam yatırım hacminin büyük bölümünü oluşturdu ve bu iki kategori sırasıyla %64,3 ve %27,7 pay alarak toplamda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık hacme ulaştı. Buna karşın işlem sayısı ağırlıklı olarak tohum aşamasında yoğunlaştı ve 269 işlem ile toplam işlem adedinin yaklaşık %75’ini oluşturdu. Yerli yatırımcılar, toplam 360 işlemin 318’ine katılırken, yabancı yatırımcılar 42 işleme katılım gösterdi. Ancak, yabancı yatırımcılar 1,145 milyar dolarlık katkılarıyla işlem hacminde baskın olurken, yerel yatırımcıların katkısı 227 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu durum, büyük ölçekli işlemlerde uluslararası sermayenin öneminin devam ettiğini ortaya koydu.
Hacim bazında lider ‘teslimat ve lojistik’
İşlem sayısı bakımından yapay zekâ en önde gelen dikey olarak öne çıktı; bunu SaaS, sağlık teknolojileri, fintech, oyun ve biyoteknoloji gibi sektörler izledi. Teslimat ve lojistik dikeyi ise yaklaşık 700 milyon dolara ulaşarak en yüksek yatırım hacmini kaydetti. Bu tutarın tamamı, yılın en büyük işlemi olan Uber’in Trendyol Go’nun %85 hissesini satın almasıyla gerçekleşti. Söz konusu işlem, Uber’in Türkiye’nin hızla büyüyen teslimat ve son kilometre lojistik pazarındaki konumunu güçlendirme yönündeki stratejik hamlesini yansıttı.
Yılın dikkat çeken önemli yatırımları
* Finansal teknoloji girişimi Midas; Ağustos 2025’te 80 milyon dolarlık bir erken aşama yatırımı aldı.
* Yine bir finansal teknoloji girişimi olan Sipay; erken aşama yatırım turunda Nisan 2025’te 78 milyon dolar topladı.
* Oyun girişimi Good Job Games, 23 milyon dolarlık tohum yatırım turunu gerçekleştirdi, Temmuz 2025’te 60 milyon dolarlık Seri A yatırım turu tamamlandı.
* DOF Robotics, Eylül 2025’te halka arz edildi ve hisselerinin %29’u 49,3 milyon dolar bedel ile satıldı.
* Easycep; Aralık 2025’te 45 milyon dolar tutarında yatırım aldı.