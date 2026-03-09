Özge İlhan Acar: Bölgesel inovasyonun güçlü oyuncusuyuz

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türki­ye’deki girişim sermayesi pi­yasasının karşı karşıya oldu­ğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türki­ye Startup Yatırımları” rapo­runun 2025 yılının 4. çeyre­ğini ve tamamını kapsayan sonuçları açıklandı. Rapora göre küresel girişim sermaye­si (VC) yatırımları, 2025 yılı­nın son çeyreğinde 7 bin 981 işlemle toplam 138,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Genel olarak, küresel startup ekosistemi 2025 yılı boyunca güçlü bir ivme sergiledi. Kü­resel girişim sermayesi yatı­rım faaliyetleri 2025 yılında işlem hacminde artış ve işlem sayısında hafif bir düşüş gös­terirken, Türkiye’deki star­tup ekosistemi ise ters yönde hareket etti. Ülkemizde 2024 yılında 331 olan işlem sayısı 2025’te 360’a yükseldi; buna karşın toplam hacim aynı dö­nemde 2,6 milyar dolardan 1,4 milyar dolara düştü. Rapora göre bu gelişme, 2025 yılında Türkiye’de mega ölçekli star­tup işlemi gerçekleşmeme­sinden kaynaklandı.

“360 işlemle istikrarlı büyüme”

KPMG Türkiye M&A Da­nışmanlık Hizmetleri, Şir­ket Ortağı Özge İlhan Acar, 2025’in küresel girişim ser­mayesi ekosisteminin özel­likle yapay zekâ ve savunma teknolojilerinde çarpıcı bir dönüşüm yılı olduğunu belir­terek, “ABD merkezli büyük ölçekli yatırımlar, teknoloji­nin yalnızca sektörleri değil, küresel rekabetin dinamikle­rini de yeniden şekillendirdi­ğini bir kez daha kanıtladı. Öl­çeklenebilir teknoloji model­lerinin dünya ekonomisinde ne kadar güçlü bir değer yarat­ma kapasitesine sahip oldu­ğunu artık çok daha net görü­yoruz. Türkiye tarafında ise 2025’te 360 işlemle kaydedi­len istikrarlı büyüme, ekosis­temimizin dirençli yapısını ve yatırımcı güvenini pekiştir­di. Her ne kadar milyar dolar düzeyinde bir mega işlem ger­çekleşmemiş olsa da yerli ve yabancı yatırımcıların devam eden ilgisi Türkiye’nin sür­dürülebilir, sağlam ve küresel ölçekte rekabet edebilen giri­şimler üreten bir zemin sun­duğunu gösteriyor” dedi.

“Büyük ölçekli başarı hikâyesi çıkaracağız”

Türkiye’den yeniden büyük ölçekli başarı hikâyeleri çıka­cağına inandıklarını kayde­den Acar, “2026 yılında ise ya­pay zekâ, SaaS (hizmet olarak yazılım), sağlık teknolojileri, deeptech (derin teknoloji), fi­nansal teknolojiler, siber gü­venlik ve savunma sanayi tek­nolojileri gibi alanlar, sadece yeni yatırımların değil, yeni liderlik hikâyelerinin de ad­resi olacak. Siyasi ve makro­ekonomik gelişmelerin glo­bal ölçekte yatırımcı algısını şekillendirdiği bir dönemde, fon akışının sağlam temellere sahip, sürdürülebilir büyüme vadeden startup’lara yönel­meye devam etmesini bekli­yoruz. Genç yetenek havuzu­muz, küresel bağlantılarımız ve çeşitlenen yatırımcı ta­banımız, Türkiye’yi bölgesel inovasyonun güçlü oyuncula­rından kılıyor” diye konuştu.

Yatırımcı küresel pazar erişimine odaklanıyor

212 Kurucu Ortağı Ali Ka­rabey ise değerlendirmesin­de, “2025’te küresel girişim sermayesi yatırımlarının 512 milyar doların üzerine çık­ması, işlem sayısı azalmasına rağmen sermayenin daha bü­yük ve daha olgun şirketler­de yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle 40 milyar dolarlık OpenAI işlemi ve onu izleyen yüksek hacimli yapay zekâ ya­tırımları, yıl boyunca sermaye akışının hangi alanlarda top­landığını net biçimde ortaya koydu. Bu tablo, yatırımcıların büyüme hikâyesinden ziyade teknolojik derinlik, ölçeklene­bilirlik ve küresel pazar erişi­mine daha fazla odaklandığını gösteriyor. Türkiye tarafında ise erken aşama dinamizmin sürdüğünü görüyoruz. Hacim­deki gerileme, ekosistemin za­yıflamasından ziyade mega öl­çekli işlemlerin gerçekleşme­mesiyle ilişkili. Buna karşılık, büyük ölçekli işlemlerde ulus­lararası sermayenin ağırlığı­nı koruması, Türkiye’nin doğ­ru hikâyeler üretildiğinde kü­resel yatırımcı için hâlâ cazip bir pazar olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, geliri­ni erken aşamada yurt dışın­dan üretebilen, teknoloji yo­ğun ve ölçeklenebilir iş model­lerine sahip girişimlerin daha fazla ayrışacağını düşünüyo­ruz” ifadelerini kullandı.

Tüm aşamalarda yatırım gerçekleşti

Türkiye’de yatırım faaliyetleri 2025'te tüm aşamalarda görüldü. Satın almalar ve erken aşama yatırımlar, toplam yatırım hacminin büyük bölümünü oluşturdu ve bu iki kategori sırasıyla %64,3 ve %27,7 pay alarak toplamda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık hacme ulaştı. Buna karşın işlem sayısı ağırlıklı olarak tohum aşamasında yoğunlaştı ve 269 işlem ile toplam işlem adedinin yaklaşık %75’ini oluşturdu. Yerli yatırımcılar, toplam 360 işlemin 318’ine katılırken, yabancı yatırımcılar 42 işleme katılım gösterdi. Ancak, yabancı yatırımcılar 1,145 milyar dolarlık katkılarıyla işlem hacminde baskın olurken, yerel yatırımcıların katkısı 227 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu durum, büyük ölçekli işlemlerde uluslararası sermayenin öneminin devam ettiğini ortaya koydu.

Hacim bazında lider ‘teslimat ve lojistik’

İşlem sayısı bakımından yapay zekâ en önde gelen dikey olarak öne çıktı; bunu SaaS, sağlık teknolojileri, fintech, oyun ve biyoteknoloji gibi sektörler izledi. Teslimat ve lojistik dikeyi ise yaklaşık 700 milyon dolara ulaşarak en yüksek yatırım hacmini kaydetti. Bu tutarın tamamı, yılın en büyük işlemi olan Uber’in Trendyol Go’nun %85 hissesini satın almasıyla gerçekleşti. Söz konusu işlem, Uber’in Türkiye’nin hızla büyüyen teslimat ve son kilometre lojistik pazarındaki konumunu güçlendirme yönündeki stratejik hamlesini yansıttı.

Yılın dikkat çeken önemli yatırımları

* Finansal teknoloji girişimi Midas; Ağustos 2025’te 80 milyon dolarlık bir erken aşama yatırımı aldı.

* Yine bir finansal teknoloji girişimi olan Sipay; erken aşama yatırım turunda Nisan 2025’te 78 milyon dolar topladı.

* Oyun girişimi Good Job Games, 23 milyon dolarlık tohum yatırım turunu gerçekleştirdi, Temmuz 2025’te 60 milyon dolarlık Seri A yatırım turu tamamlandı.

* DOF Robotics, Eylül 2025’te halka arz edildi ve hisselerinin %29’u 49,3 milyon dolar bedel ile satıldı.

* Easycep; Aralık 2025’te 45 milyon dolar tutarında yatırım aldı.