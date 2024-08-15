Özgür Demirtaş Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasını 'Can dayanmaz' diyerek eleştirdi

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından Türkiye ekonomisine dair tespit ve önerilerini paylaşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin yapmaya çalıştıklarını beş madede yazan Prof. Dr. Demirtaş, "Ücretlerin bu şekilde baskılanması, asgari ücretlinin imha olmasına yol açar. Banka kredilerinde geri dönüşlerde facialar başgösterir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yapmasını gerekenleri de sıralana Özgür Demirtaş, altı madde şeklinde anlattığı eylemlerin hayada geçirilmemesi halinde oluşacak tabloya ilişkin şu tahminde bulundu:

"Halk bu plana isyan edecektir ve plan çalışmadan ortadan ikiye ayrılacaktır."

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Türkiye'nin Yapmaya Çalıştığı ve Yapması Gerekenler:

Yapmaya Çalıştığı:

1) Dolar/TL'yi iyice baskılayıp,

2) Ücretleri iyice baskılayıp,

3) İhracatçı, turizmciyi iyice boğup,

4) Türkiye'yi, Yunanistan, İtalya, İspanya'dan pahalı yapıp,

5) Enflasyonu hemencecik düşürmeye çalışmak...

Buna can dayanmaz....



Ücretlerin bu şekilde baskılanması, asgari ücretlinin imha olmasına yol açar. Banka kredilerinde geri dönüşlerde facialar başgösterir.

Yapması Gereken:

1) Dolar/TL'yi hızlı bir şekilde 38'e bırakıp

2) Asgari ücrete baskıyı biraz azaltıp

3) İhracat ve turizm üzerindeki baskıyı azaltıp

4) Türkiye'yi çok ucuz olmasa da pahalı olmaktan çıkarıp

5) Enflasyon hedefini 2026'ya yaymak

6) Faizlerin Kasım-Aralık ayında sembolik de olsa indirilmesi

Aksi takdirde, halk bu plana isyan edecektir ve plan çalışmadan ortadan ikiye ayrılacaktır.

Ayrıca Yapılması Gerekenler:

1) Swap piyasalarının tamamen açılması

2) Dövizin tamamen serbest bırakılması

3) Yarı-demir-perde gerisi ülke olmaktan vazgeçilmesi

4) Hiçbir zaman yapılmayan yapısal reformların yapılması