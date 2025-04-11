Özgür Demirtaş video izlenme sayıları ve kazancına ilişkin haberlere ateş püskürdü

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X platformundaki abone sayılarına ve kazanç miktarına ilişkin haberlere ateş püskürdü.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, koordineli bir saldırı altında olduğunu belirterek haberlere ilişkin “yalan haber zinciri” ifadesini kullandı.

Bazı haber kanalları tarafından yapılan haberlere değinen Özgür Demirtaş, “Özgür Demirtaş’ın canlı yayını şu kadar bin kez izlenmiş, şu kadar para kazanıyormuş, vergisini vermiyormuş şeklinde haber saldırısı başlatmışlar” ifadelerini kullandı.

'Doğrusunu yazıyorum' diyerek açıkladı

Tüm bu haberlerin yalan olduğunu söyleyen Demirtaş, X hesabından paylaştığı mesajda, “Doğrusunu yazıyorum” diyerek şunları aktardı:

* Aboneler bir yayını bir çok kez izleyebilir. Dolayısı ile abone sayısı söylenenden çok çok daha düşüktür.

* Gelirin yüzde 30’unu Apple alır, yüzde 20’sini Twitter alır. Geri kalan miktar Türkiye’de özel (her yatan paradan yüzde 15 stopaj vergisi kesen) hesaba yatar. Yüzde 15 vergiden sonrada Kişisel Gelir Beyannamesinde oran yaklaşık yüzde 40 vergiye tamamlanır.

* Dolayısı ile şahsıma dair gelir hesapları yapan tüm Twitter hesapları yanlış, gerçekle alakası olmayan ve insanları yanıltan hesaplar yapmaktadır.

* Cem Yılmaz’ın seyirci çarpı bilet hesabı söylemi gibi ellerinde hesap makinası olan arkadaşlar artık rahat uyuyabilirler.

Fotoğrafımın üzerine yazılan yazıların yüzde 99’u yalan

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada fotoğrafının üzerine yazılan yazıların yüzde 99’unun yalan olduğunu belirtirken, bu mecralarda kendisiyle ilgili içeriklere ilişkin de şu bilgileri verdi:

* Sahte görseller ile benim kendilerine argo bir dil ile mesaj gönderdiğimi iddia eden hesaplar trol hesabıdır, Görsellerin tümü sahtedir.

* Yine benim fotografımı ve Videolarımı yapay zeka kullanarak değiştirerek ve sesimi taklit ederek açılan hesaplar veya yazılan twitler sahtedir.

* Yine benim adımı ve fotografımı kullanarak siyasi bir söylemi yaymaya çalışanlar yalan bilgi yaymaktadır. Benim şahsımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın.