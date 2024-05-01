Özgür Demirtaş'ın asgari ücret, açlık sınırı tahmini doğru çıktı! 126 gün önce yazdı, bugün sordu

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan ayı sonuçlarını dün açıklamıştı. 2024 yılının Nisan ayı sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 17.725,19 TL’ye olarak tespit edilmişti. Böylece açlık sınırı bu yıl ilk kez net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücretin üzerine çıktı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin açıklandığı 27 Aralık 2023’te X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşımı bugün tekrar gündeme getirdi.

27 Aralık 2023’te asgari ücret açıklanmış ve asgari ücret 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmak üzere net 11 bin 402 TL’den 17 bin 2 TL’ye çıkarılmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, o gün (126 gün, yani 4 ay 4 gün önce) yaptığı paylaşımda, “Yaptığım hesaplara göre Nisan Ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek” öngörüsünde bulunmuştu. Demirtaş paylaşımında, “İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli” ifadesine de yer vermişti.

Prof. Dr. Demirtaş bugün ise 27 Aralık’ta yaptığı paylaşıma gönderme yaparak “N’oldu” sorusunu yöneltti.