Özgür Demirtaş'tan emekli zammına dikkat çeken eleştiri! '10 yıl boyunca yalvararak uyardım...'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Beklentilerin altında gelen enflasyon oranları, özellikle 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanan bir oranla zam alan emekli ve memur kesiminde hayal kırıklığı yarattı. Buna göre ek bir refah payı düzenlemesi yapılmazsa 6 aylık enflasyon farkına göre:

* SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75,

* Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam alacak.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu oranlar, milyonlarca emeklinin ve memurun tepkisine neden oldu.

Özgür Demirtaş: Yalvararak uyardım...

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, açıklanan zam oranlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demirtaş, “Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM... Yalan mı?” ifadelerini kullandı.

Emekliler için üzgünüm.



10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…



Yalan mı? 😔 — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 3, 2025

Demirtaş’ın açıklaması, sosyal medyada geniş yankı bulurken, ekonomik kararların emekli ve memurlar üzerindeki etkisi yeniden tartışmaya açıldı.

Refah payı gelecek mi?

Ekonomistler, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirtti. Öte yandan, emeklilere refah payı düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmiş değil. Refah payının açıklanması halinde zam oranlarının bir miktar daha artması bekleniyor.

Yüksek yaşam maliyetleri karşısında emekli ve memurlar, açıklanan zam oranlarının yeterli olmadığını dile getirirken, Memur-Sen hükümet yetkililerine refah payı çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan "en düşük emekli maaşı" mesajı!

Asgari ücret, emekli, memur ve memur emeklisi zamları hakkında gazetecilere demeç veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret artışı ile emekli ve memur zammının mukayese edilemeyeceğini ifade etti.

Emekli ve memur maaşlarının yılda iki kez, asgari ücretin ise yılda bir kez zam aldığını hatırlatan Yılmaz, en son 2024 yılının Temmuz ayında zamlanan en düşük emekli aylığına yönelik yakın zamanda bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.