Özgür Demirtaş'tan evlilik kredisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum oranlarının azaldığına ve yaşlı nüfusun arttığına dikkat çekerek genç evlilere faizsiz kredi müjdesi verdi.

Bu yılı 'Aile Yılı' ilan eden Erdoğan, ilk çocuk için de doğum yardımını 5 bin liraya çıkardıklarını duyurdu.

Aile kurmayı teşvik edecek yardımlarla birlikte genç çiftlere konut desteği de verileceğini söyleyen Erdoğan, evlilik kredisinin 48 ay vadeyle 2 yıl geri ödemesiz verileceğini belirtti. Faizsiz 150 bin liralık kredi desteğinin 81 ilde uygulamaya alındığını açıkladı. Bu müjdeye ekonomist Özgür Demirtaş'tan ilginç bir uyarı geldi.

'Sahte evlilikler artabilir'

Özgür Demirtaş, sahte evliliklerin artacağını iddia ederken "Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir" dedi, belli bir süre boşanmama şartı getirilmesi gerektiğini belirtti.

Evlilik kredisinin şartları ise henüz açıklanmadı.